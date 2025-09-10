El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) advirtió que el robo de celulares continúa siendo uno de los delitos más frecuentes en el país. Solo entre enero y junio de 2025 se registraron 728.493 denuncias, lo que equivale a un promedio de 4.200 equipos sustraídos cada día.

Horas y días más críticos. El estudio señala que las 10 de la mañana es el horario con mayor incidencia, con cerca de 310 robos diarios, coincidiendo con el desplazamiento de trabajadores y estudiantes. Le siguen las 11:00 a.m. (290 casos), el mediodía (275) y las 7:00 p.m. (261), momentos marcados por aglomeraciones.

En cuanto a los días, los lunes concentran la mayor incidencia, con un promedio de 204 celulares robados por hora. Los fines de semana también son riesgosos: los sábados registran 175 y los domingos 171 casos por hora. El miércoles aparece como el día “menos crítico”, con 153 denuncias por hora.

Pese a la magnitud de las cifras, OSIPTEL destacó una reducción del 38% en el robo de celulares respecto a 2017, cuando el promedio superaba los 6.500 equipos diarios. Actualmente la cifra se redujo a 4.200, gracias a medidas de seguridad y a la implementación del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), que bloquea celulares robados o con IMEI adulterado.

En julio de este año se inició una nueva etapa del bloqueo masivo de dispositivos, con tres fases de 130.000 equipos cada una. Hasta el momento, más de 900.000 celulares han sido desactivados, acercándose a la meta de 1,5 millones.

El regulador exhortó a la ciudadanía a verificar sus equipos en la plataforma “Checa tu IMEI”.