Al menos 6 225 000 estudiantes de colegios públicos de todo el país retornarán mañana a las aulas en el inicio del año escolar 2026, confirmó el Ministerio de Educación (Minedu).

Esta población estudiantil será recibida en 53 631 locales educativos de Educación Básica Regular, indicó el sector. Sin embargo, muchos de estos centros abrirán sus puertas a pesar de que presentan carencias, según las inspecciones realizadas por la Contraloría.

El retorno, además, se concretará justo cuando el país empieza a superar la crisis de abastecimiento del GNV, situación por la que se evaluó la posibilidad de retrasar una semana el inicio del año escolar.

Condiciones

Fuentes del Minedu señalaron que S/295 millones fueron destinados para el mantenimiento preventivo y reapertura de los locales educativos.

No obstante, cada escuela del país habría recibido un monto bajísimo para estas labores, por lo que los trabajos realizados serían insuficientes, había advertido la Contraloría.

En tanto, en el marco del retorno a clases, los ministerios de Educación y del Interior suscribieron el Convenio 055-2025-MINEDU, a fin de fortalecer los entornos educativos seguros.

Este acuerdo impulsa programas preventivos de la Policía, Brigadas de Protección Escolar y planes de seguridad anuales, informó Minedu.

Además, a través de la mencionada iniciativa, se brindará soporte socioemocional en colegios de mayor riesgo y se implementan acciones integrales de prevención y acompañamiento.

Cientos de padres de familia a nivel de Lima Metropolitana habían exigido que las autoridades eleven los niveles de seguridad en las escuelas, a fin de evitar situaciones de violencia e inseguridad.

El Ministerio de Educación lanzó, ayer sábado, un video musical para presentar el inicio del año escolar 2026.