Aldair Valentín Arias Soca (40) era un empresario minero nacido en Ayacucho, tenía cuatro hijos y lo asesinaron de 10 balazos en la intersección de la calle Manuel Seoane y la Vía Evitamiento, en el distrito de Víctor Larco Herrera, el último viernes, minutos antes de las 8 de la noche. Este nuevo crimen se registró a pocos metros de la “ronda urbana” que organizó la Policía en la exclusiva urbanización El Golf, con la presencia del director de la III Macro Región Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti.

Asesinato

La modalidad ya es conocida en Trujillo. Dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron al minero, quien manejaba una camioneta y apenas consiguieron que se detuviera, descendieron de la moto y le quitaron la vida sin piedad. Mientras tanto, la unidad de Imagen Institucional de la Policía confirmaba que la ronda vecinal era liderada por el oficial Ríos Tiravanti, y tenía como punto de encuentro, el Parque de la Familia de El Golf.

“Lo que pido es que se haga justicia y que esto se esclarezca. Era un gran padre, maravilloso y sobre todo emprendedor. No puedo dar más detalles sobre lo que ha venido sucediendo, sé que recibía amenazas, pero no puedo decir más cosas”, contó Jazmín Avalos Jiménez, madre de dos de los cuatro hijos que tenía el empresario que residía en la urbanización La Rinconada de Trujillo.

Aldair Arias también era dueño de una ferretería, pero le dedicaba más tiempo a la minería en la provincia de Pataz. Según su familia, era el menor de ocho hermanos y desde hace algunas semanas era víctima de una organización criminal dedicada a la extorsión.

Sin resultados

El coronel en retiro de la PNP, Roger Torres Mendoza , quien también reside en el distrito de Víctor Larco, cuestionó el operativo paralelo a este homicidio. Precisó que desde la Tercera Macro Región Policial tendrían que enfocarse en atacar los puntos críticos, aquellos que han sido tomados por la delincuencia y el crimen organizado.

“El hampa está encarando a la Policía sin ningún temor. A pesar de que el general Ríos puede demostrar la capacidad operativa, la delincuencia hace ver que se están anteponiendo a los hechos policiales y es lamentable que los patrullajes u operativos no se den en puntos críticos que deberían estar copados por la Policía”, indicó.

En ese sentido, consideró que el general Ríos se equivocó. “Quizá creía que era lo adecuado, pero no es así. Esto fue una alerta total y no un operativo, porque se supone que la población no debería tener conocimiento”, añadió.

El cambio

El consejero regional Robert de la Cruz y el exconsejero Grego Quiroz, afirmaron que ya es momento de cambiar al director policial de La Libertad.

“Todo cambio y nueva oxigenación es favorable. Creo que tanto el general del Ejército y de la Policía han tenido su oportunidad”, indicó.