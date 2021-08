El programa virtual ‘Sálvese quien pueda’ informó que Mercedes Aráoz, exvicepresidenta de la República, autografió un ejemplar de su libro ‘Meche, motivos, causas y razones de una vida’ para el sentenciado exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

“Para el Dr. Montesinos. Espero que este libro le muestre mi mirada de los últimos cincuenta años de nuestro Perú y lo importante que es cuidar nuestra democracia. con aprecio, Mercedes Aráoz. Diciembre 2020”, fue lo que escribió la también excongresista.

De acuerdo al mencionado espacio, el libro con la firma de Aráoz fue encontrado durante una diligencia fiscal el 28 de junio pasado tras los audios difundidos en que intentó influir en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El ejemplar estaba junto a la cama del exasesor presidencial, al lado de otros libros.

Mercedes Aráoz, en conversación con el programa virtual, confirmó que sí autografió, pero que fue una situación incómoda.

“No recuerdo el detalle, pero como le dije a alguien que conozco, me trajo varios libros para autografiar y fue una situación media incómoda, me pidió un autógrafo para este señor y lo llené, pero la verdad que no es porque tenga mucho interés”, expresó la exvicepresidenta.

“Le puse algo así del alrededor de la defensa de nuestra democracia, algo así y que la verdad en el libro soy crítica en el periodo Fujimori-Montesinos, así que fue simplemente una situación incómoda donde alguien que conozco me pide la firma de un libro, como muchas personas que me lo han pedido. Quizás un error, una situación incómoda de verdad, no tengo ninguna relación con ese señor”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO