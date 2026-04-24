El Ministerio de Educación del Perú informó que durante el 2026 no se abrirá una nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario. La decisión responde a un proceso de cambios internos dentro del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo orientado a reorganizar su funcionamiento.

De acuerdo con lo comunicado, la medida busca ajustar el uso de los recursos públicos destinados a la formación en educación superior. Asimismo, aclararon que la continuidad de quienes actualmente cuentan con el beneficio está garantizada.

Reorganización del programa de becas

La entidad señaló que esta disposición forma parte de una reingeniería que apunta a mejorar la eficiencia y el impacto de la inversión estatal. En ese contexto, se ha optado por priorizar a los becarios vigentes en lugar de incorporar nuevos beneficiarios.

“En atención a la Ley de Presupuesto 2026, el Minedu, a través de Pronabec, ha priorizado garantizar la continuidad y culminación de los actuales becarios. En ese contexto, no se ha programado una nueva convocatoria de esta beca, en línea con un uso responsable y sostenible de los recursos públicos”, explica el comunicado.

Postulantes serán los más afectados

La medida afecta a profesionales que habían logrado ser admitidos en universidades del extranjero y esperaban acceder al financiamiento estatal. Muchos de ellos se encontraban a la espera de una confirmación oficial para poder asegurar su matrícula en el exterior.

En los últimos días, varios postulantes habían solicitado claridad sobre la situación del programa ante la cercanía de los plazos académicos. La ausencia de una nueva convocatoria modifica sus planes de estudio.

La Beca Generación del Bicentenario financia estudios de maestría y doctorado en universidades del extranjero para profesionales con alto rendimiento académico y limitaciones económicas. Este programa cubre gastos como matrícula, pensiones, alojamiento y alimentación.

La suspensión de la convocatoria se produce luego de una reducción en el presupuesto asignado al programa. El Congreso de la República aprobó un monto menor al solicitado por el Pronabec para el 2026, lo que condicionó la continuidad de nuevas convocatorias.