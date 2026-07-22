El Ministerio del Interior (Mininter) anunció que en septiembre pondrá en marcha la segunda etapa del proceso de acondicionamiento de comisarías, una intervención que alcanzará a 21 dependencias policiales del país. Según dio a conocer la Oficina de Comunicaciones del sector, el proyecto demandará una inversión aproximada de S/ 2.1 millones y forma parte de las acciones orientadas a mejorar la infraestructura utilizada por la Policía Nacional del Perú.

La iniciativa será ejecutada a través de la Unidad Ejecutora N.° 037 Perú Seguro 2025. Según informó el sector, las obras permitirán adecuar espacios destinados a actividades preventivas, fortalecer la participación ciudadana y mejorar la atención que se brinda a la población.

Supervisan avance de los trabajos

Como parte de las coordinaciones previas al inicio de las obras, el director ejecutivo de la Unidad Ejecutora Perú Seguro 2025, Christian Maguiña Cabello, realizó una visita de trabajo a la comisaría de Barboncitos, ubicada en el distrito de San Martín de Porres. Durante la jornada sostuvo una reunión con el comisario Juan Peña Pimentel para revisar las condiciones de los ambientes que serán intervenidos y coordinar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto.

El Mininter señaló que este seguimiento busca asegurar que las obras comiencen dentro del plazo previsto. Asimismo, indicó que las coordinaciones permitirán atender oportunamente los aspectos técnicos antes del inicio de la intervención.

Buscan fortalecer la atención policial

De acuerdo con el Ministerio del Interior, las mejoras permitirán ampliar la capacidad operativa de las comisarías para desarrollar acciones preventivas y brindar una atención más cercana a la ciudadanía. Además, se busca fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, las juntas vecinales, las organizaciones sociales y la comunidad organizada.

“De esta manera, se busca reducir los factores de riesgo asociados a la delincuencia y promover una convivencia más segura”, indicó el sector.

El Ministerio del Interior indicó que esta segunda etapa forma parte del proceso de modernización de la infraestructura policial que se desarrolla a nivel nacional. Con estas intervenciones, la entidad busca contar con ambientes adecuados para mejorar el servicio que prestan las comisarías y fortalecer el trabajo preventivo en beneficio de la ciudadanía.