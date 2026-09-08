El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, anunció este martes 8 de septiembre que el sector trabaja en un convenio con la Embajada de Estados Unidos en el Perú para ampliar el acceso a internet en establecimientos de salud del país.

Durante su presentación ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que una mayor conectividad permitirá integrar información de los pacientes, mejorar el seguimiento de medicamentos y fortalecer la telemedicina.

Minsa busca conectar establecimientos de salud

Dyer sostuvo que disponer de internet en los centros de salud es una condición necesaria para avanzar en la transformación digital del sector y contar con información actualizada sobre la atención de los pacientes.

“Al tener internet en estos centros de salud tenemos data de la población, tenemos información al día de lo que va pasando, la farmacia cómo le va, telemedicina en cada centro”, señaló el ministro durante su exposición.

El objetivo forma parte de la estrategia del Minsa para interconectar establecimientos y permitir que la información pueda compartirse en tiempo real.

Luis Dyer advierte brecha de internet de hasta 43 %

El ministro informó que actualmente existe una importante brecha de conectividad en los establecimientos de salud.

Según las cifras expuestas por Dyer, entre el 42 % y 43 % de los centros de salud no cuenta con acceso adecuado a internet.

Añadió que parte de los establecimientos que sí disponen de conexión utilizan servicios que calificó como de características “domésticas”, insuficientes para desarrollar herramientas como la telemedicina.

“Hoy la brecha es que no tenemos internet en alrededor de 42 % a 43 % en los centros de salud, y la que tenemos es algo más doméstico y no es adecuado para hacer telemedicina”, afirmó.

Embajada de Estados Unidos apoyaría financiamiento del internet

Como parte de esta estrategia, Dyer informó que el Minsa trabaja con la Embajada de Estados Unidos en una iniciativa vinculada con el uso de tecnología satelital de Starlink.

De acuerdo con lo señalado por el ministro, la propuesta contempla que el acceso a internet no genere costos para el sector durante el primer año debido a un fondo de cooperación estadounidense destinado a financiar esa etapa inicial.

“Estamos trabajando un convenio con la Embajada de Estados Unidos para apoyarnos en la primera etapa de la interoperabilidad, donde el convenio es con la empresa Starlink”, explicó.

Dyer agregó que el primer año sería financiado con apoyo de la embajada estadounidense y que el objetivo es atender a establecimientos ubicados en zonas con mayores dificultades de conectividad.

Telemedicina y digitalización, entre las prioridades del Minsa

El anuncio se produce en medio de la estrategia del Ministerio de Salud para modernizar tecnológicamente sus servicios.

Días antes, Dyer había informado que su gestión busca avanzar hacia un sistema interconectado que permita compartir información en tiempo real entre hospitales y centros de salud.

La mejora de la conectividad también permitiría impulsar historias clínicas electrónicas, seguimiento de farmacias y servicios de telemedicina, especialmente en zonas alejadas del país.