El Ministerio de Salud lanzará la Semana de Intensificación de Vacunación a nivel nacional del 9 al 15 de febrero con el objetivo de prevenir enfermedades y brotes epidémicos. La campaña se desarrollará en hospitales y otros establecimientos de salud para alcanzar la mayor cobertura posible en el territorio peruano.
Las brigadas de vacunación se desplegarán estratégicamente en espacios de alta concurrencia como parques y mercados para facilitar el acceso a la población. El programa incluye todas las vacunas del esquema regular de inmunización dirigidas tanto a menores de cinco años como al público en general.
Prioridad en zonas fronterizas
Las regiones de frontera recibirán atención especial para prevenir la transmisión transfronteriza de enfermedades. Tumbes, Loreto, Madre de Dios, Puno y Tacna concentrarán esfuerzos en la protección contra sarampión, paperas y rubéola.
En las zonas endémicas del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) se fortalecerá específicamente la vacunación contra fiebre amarilla. Los departamentos priorizados son Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.
El Minsa enfatiza que el programa de vacunación es completamente gratuito y seguro, diseñado para salvar vidas. Las autoridades exhortan a los padres de familia a cumplir con el calendario nacional de vacunación en beneficio de los niños y del cuidado familiar integral.