El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que realizará una intervención en el puente Habich, ubicado en la Carretera Central, luego de la inquietud generada por el tránsito de vehículos de gran tonelaje en la zona.

La cartera indicó que la decisión fue tomada tras el desplazamiento de una carga excepcional previamente autorizada.

Según explicó, el recorrido fue supervisado antes, durante y después del tránsito, y la evaluación técnica detectó deflexiones menores a los límites permitidos por la normativa internacional.

Como parte de las medidas, Provías Nacional comenzará desde este lunes labores de mantenimiento en la estructura de aproximadamente 120 metros de longitud. Los trabajos incluyen el cambio de cuatro apoyos de neopreno, además de mejoras en la superficie de rodadura, péndolas y sellado de juntas.