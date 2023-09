El brigadier Gelqui Gómez Guerrero, comandante departamental de los Bomberos de La Libertad, aseguró que hace tres años la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) no cumple con entregar la subvención económica a la Compañía de Bomberos Salvadora Trujillo N° 26, a pesar de estar reglamentado desde hace 20 años.

Indiferencia

La gestión del exalcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, fue la primera en no cumplir con esta vital trasferencia para una institución que siempre está al servicio de los trujillanos. La MPT tiene que entregar subvenciones de 10 mil soles mensuales.

“Ese es un tema que no solo viene de esta gestión (Arturo Fernández Bazán), se ha quedado trunco un pago para la Compañía 26, que es de 10 mil soles mensuales, algo que se venía dando desde hace 20 años. O sea, no es que los Bomberos tenemos que iniciar un trámite, lamentablemente hace tres años que no se realiza la transferencia”, señaló.

No es la primera vez que los Bomberos advierten esta indiferencia por parte de la comuna trujillana. Yarco Calderón Reátegui, primer jefe de la Compañía Salvadora Trujillo N° 26, señaló en junio que esperaban que las autoridades recapacitaran, teniendo en cuenta lo difícil que es ser bombero en el país.

“El costo aproximado de un equipo para combatir incendios está entre 12 mil y 13 mil soles, para que tengas una idea, solo es para un bombero y nosotros tenemos unos 300 bomberos activos y requerimos equiparlos para estar al tope de las emergencias”, afirmó.

Más trabajo

En tanto, Gelqui Gómez precisó que hay pocos alcaldes que están interesados en trabajar por las compañías.

“Son muy pocos los alcaldes en nuestro departamento que están interesados y podría contarlos con los dedos de mi mano. Son El Porvenir, Virú y Huamachuco”, dijo.

