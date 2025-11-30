La psiquiatra Natalia Ascurra, especialista de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa) señala que los problemas de salud mental aumentaron durante pandemia, y no pudieron ser revertidos. Violencia social que vivimos intensifica la problemática.

¿Cuál es el estado de la salud mental en el país al cierre del 2025?

A nivel mundial, y no solamente en el Perú, se ha registrado un aumento de algunos problemas relacionados con la salud mental, especialmente depresión y ansiedad que ha tenido mayor impacto en niños, adolescentes y jóvenes. Esta tendencia justamente se ha intensificado durante la pandemia del COVID, y se ha mantenido después.

¿En qué grupo se ha intensificado el fenómeno?

En general, ha habido un mayor impacto en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Inclusive las conductas suicidas han aumentado en este grupo etario. Es el que nos ha merecido mayor atención durante este año.

¿En qué porcentaje han aumentado?

La ENDES (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar) me indica que el 10.6 % de la población de 15 años a más presenta síntomas depresivos. La población con trastornos de ansiedad debería ser un poco mayor.

Aparte de la pandemia que usted mencionó, ¿qué otros factores desencadenaron los problemas de salud mental que persisten en el país?

Un factor importante en nuestro país es la violencia contra la mujer, que tiene un impacto negativo en la salud mental de la mujer, la cual es víctima, pero también del entorno. En el ámbito de la familia, hay niños y adolescentes que están en el contexto de la violencia. Situaciones como esa agravan la salud mental de la población.

¿La situación de violencia social en la que vivimos también afecta la salud mental?

La percepción de inseguridad puede generar un impacto en la salud mental de la población, no solamente si eres víctima directa. El hecho de estar expuesto (a la violencia) podría incrementar el riesgo también de problemas de ansiedad, consumo de sustancias, etcétera.

La situación de inseguridad que vivimos, ¿seguirá afectando la salud mental, o llegará un punto en el que la sociedad se desensibilice del flagelo?

Hay dos cosas. Está el hecho de la resiliencia, de qué manera yo la afronto (la inseguridad), y también los recursos que tengo para afrontar esta esa inseguridad, y la de estrés que estoy viviendo. Entonces mientras más oportunidad tenga de, por ejemplo, llevar algún tipo de terapia -no solamente porque esté enfermo, sino como algo de prevención para cuidar mi salud mental- es un factor positivo de que prevenga de que pueda sufrir algún problema relacionado a la exposición de violencia en la en la comunidad.

¿El uso de dispositivos electrónicos y de redes sociales puede afectar la salud mental en el país?

Depende del grupo etario. En niños y adolescentes, el uso excesivo de pantallas sí está asociado a mayor síntomas depresivos, ansiosos, problemas de autoestima, de la imagen corporal, alteraciones en el sueño, y también riesgo a sufrir de, por ejemplo, el ciberacoso. También podría relacionarse con tener más probabilidad de tener autolesiones o conductas suicidas.

¿Cuál es la tasa de suicidios en el país?

Los suicidios sí se han incrementado en los últimos años. Para el 2024 ya había aumentado, sobre todo en población joven, en los adolescentes. El aumento de suicidios se distingue por regiones. Hay algunas como Arequipa que tienen mayores tasas de suicidios, incluso más que las registradas en Lima, y que incluso es superior a la tasa nacional. Hasta octubre, Sinadef (Sistema Informático Nacional de Defunciones) ha reportado 734 suicidios.

Hablamos de depresión y ansiedad, pero ¿qué otros cuadros necesitan ser atendidos en el país?

Pueden ser problemas psicosociales, como la violencia, trastornos relacionados a las adicciones, al alcohol u otras sustancias. Son varios trastornos. La depresión, la ansiedad, son los más comunes, pero existen otros trastornos de conducta alimentaria, el trastorno postraumático, trastornos emocionales en la niñez, trastornos conductuales de la niñez, entre otros.

¿Qué medidas se están tomando para proteger la salud mental en el país?

Bueno, el trabajo que se estaba realizando desde el Ministerio de Salud, principalmente es mejorar el acceso a la salud. Este martes, por ejemplo, se inaugura el centro de salud mental número 300 a nivel nacional.

¿Cuántos se necesitan a nivel nacional?

En realidad, la proyección es que por cada 50 000 habitantes debería de haber un centro de salud mental comunitaria. Entonces el proceso es largo hasta que se hasta que se logre eso, pero más o menos eso sería la necesidad.