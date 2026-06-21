El Gobierno anunció la actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones, que pasa de 18 a 24 inmunizaciones con la incorporación de cinco nuevas vacunas y un anticuerpo monoclonal. La medida permitirá ampliar la protección gratuita en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) y EsSalud.

El pediatra y exdecano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, destacó que esta decisión representa un avance importante para la salud pública, al incluir medidas de prevención contra enfermedades que afectan especialmente a recién nacidos, niños e inmunocomprometidos.

“Por primera vez, el país incorpora medidas de prevención del primer mundo. Esto no solo salva vidas, sino que reduce la carga sobre nuestro sistema de salud”, señaló.

Anticuerpo monoclonal contra el Virus Sincitial Respiratorio

¿Qué previene?

Infecciones graves de las vías respiratorias inferiores causadas por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

¿A quién protege?

Recién nacidos y lactantes menores de seis meses nacidos entre abril y septiembre.

Bebés prematuros.

Hijos de madres que no pudieron vacunarse durante el embarazo.

Beneficio principal

Brinda protección inmediata desde el nacimiento.

Vacuna contra el VSR para gestantes

¿Qué previene?

Las formas graves del Virus Sincitial Respiratorio en recién nacidos.

¿Quiénes deben recibirla?

Gestantes entre las 32 y 36 semanas de embarazo.

Beneficio principal

Los anticuerpos pasan de la madre al bebé y lo protegen en sus primeras semanas de vida.

Vacuna hexavalente

¿Qué previene?

Difteria.

Tétanos.

Tos ferina.

Hepatitis B.

Poliomielitis.

Infecciones por Haemophilus influenzae tipo b (Hib), como meningitis y neumonía.

¿A quiénes está dirigida?

Bebés de 2, 4 y 6 meses.

Refuerzo a los 18 meses.

Niños prematuros y menores con VIH.

Beneficio principal

Seis protecciones en una sola aplicación.

Vacuna antimeningocócica

¿Qué previene?

La enfermedad meningocócica invasiva, incluyendo meningitis y septicemia.

¿Quiénes la recibirán?

Niños que viven con VIH, en dos dosis a los 13 y 15 meses.

Beneficio principal

Reduce el riesgo de infecciones graves que pueden ser mortales.

Vacuna contra el sarampión y la rubéola

¿Qué previene?

Sarampión y rubéola.

¿Quiénes deben vacunarse?

Personas entre 11 y 59 años con esquema incompleto o sin antecedentes de vacunación, especialmente:

Personal de salud.

Habitantes de zonas de frontera.

Comunidades indígenas.

Distritos con baja cobertura de vacunación.

Beneficio principal

Evita complicaciones como neumonía, encefalitis, pérdida de audición y muerte.

Nueva vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

¿Qué previene?

La infección por VPH, principal causa del cáncer de cuello uterino y relacionada con otros tipos de cáncer.

¿Quiénes la recibirán?

Niños y adolescentes de 9 a 18 años, con una dosis.

Personas con VIH de 18 a 26 años, con tres dosis.

Beneficio principal

La nueva versión protege contra nueve tipos del virus, frente a los cuatro cubiertos anteriormente.

Más de 3.300 casos de VSR en lo que va del año

Según datos del Ministerio de Salud, durante 2026 se han reportado más de 3.300 casos de Virus Sincitial Respiratorio y 16 fallecidos. Asimismo, la tos ferina ha registrado más de 900 casos y 24 muertes.

El especialista recomendó a la población mantenerse atenta a los anuncios oficiales sobre el inicio de la vacunación y los establecimientos habilitados.

“Vacunarse es una de las decisiones más importantes para proteger a los hijos y a toda la familia”, sostuvo.