La salud bucal infantil sigue siendo uno de los principales desafíos de salud pública en el país. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), 9 de cada 10 niños peruanos padecen caries dental, lo que convierte a esta enfermedad en la afección bucal más frecuente durante la infancia.

Asimismo, datos recientes del sector Salud revelan que cinco de cada diez niños con dientes de leche ya presentan caries, una condición prevenible que puede afectar la nutrición, el aprendizaje, el desarrollo y el bienestar emocional.

La importancia de cuidar los dientes desde temprana edad

Ante esta situación, la Dra. Jeanette Campos, odontopediatra y miembro de la Sociedad Peruana de Odontopediatría, destacó que los padres cumplen un papel fundamental en la formación de hábitos de higiene bucal.

“Muchas veces se piensa que los dientes de leche no requieren tantos cuidados porque serán reemplazados, pero son fundamentales para el correcto desarrollo del niño”, sostuvo la especialista.

La odontopediatra explicó que una adecuada rutina de limpieza permite prevenir enfermedades y garantizar una sonrisa saludable en la etapa adulta.

Lee aquí: Cinco señales para detectar a tiempo la caída del cabello y prevenir la calvicie

Cinco recomendaciones para prevenir las caries en los niños

1. Iniciar la higiene bucal desde los primeros meses

La limpieza debe comenzar apenas aparece el primer diente. Inicialmente puede realizarse con una gasa o dedal y, posteriormente, incorporar un cepillo dental adecuado para la edad. La especialista recomienda acudir al odontopediatra para recibir orientación sobre el uso de pasta dental fluorada según el riesgo de caries.

2. Supervisar el cepillado diario

Los niños requieren acompañamiento hasta los 7 u 8 años. Es importante verificar que se cepillen al menos dos veces al día y, especialmente, antes de dormir.

3. Elegir productos adecuados

Se recomienda utilizar pasta dental con flúor en la cantidad apropiada para cada edad y un cepillo de cerdas suaves adaptado al tamaño de la boca del niño.

4. Predicar con el ejemplo

Los menores aprenden observando a sus padres. Mantener una rutina constante de higiene bucal favorece que los hijos adopten estos hábitos de manera natural.

5. Acudir periódicamente al odontopediatra

Las revisiones periódicas permiten detectar problemas a tiempo y reforzar las medidas preventivas para mantener una adecuada salud oral.

La prevención comienza en casa

“La prevención comienza en casa. Crear una rutina de higiene bucal desde pequeños no solo protege la salud de los niños, sino que también sienta las bases para una vida adulta más saludable”, resaltó la Dra. Jeanette Campos.

Los especialistas coinciden en que adoptar hábitos saludables desde la infancia contribuye al bienestar integral y fortalece la confianza de los menores, además de prevenir enfermedades bucales.