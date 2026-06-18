Con motivo del Stop Cyberbullying Day, que se conmemora el tercer viernes de junio, especialistas en seguridad digital y bienestar infantil alertaron sobre la necesidad de identificar tempranamente las señales de ciberacoso para prevenir consecuencias mayores.

Según un informe de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños presentado en 2026, el 66 % de los menores consultados considera que el ciberacoso ha aumentado en los últimos años y uno de cada dos afirma no saber dónde pedir ayuda o cómo denunciar este tipo de situaciones.

“El ciberacoso puede producirse a cualquier hora del día y a través de múltiples plataformas digitales, lo que amplifica su alcance y dificulta que los menores puedan alejarse de la situación”, explicó Eduardo Tumy, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, Country Partner de Bitdefender.

¿Cuáles son las señales de alerta?

Los especialistas recomiendan que padres, tutores y docentes estén atentos a cambios de conducta que podrían indicar una situación de ciberacoso.

Entre las principales señales figuran:

Evitar el uso de redes sociales, aplicaciones o videojuegos que antes disfrutaba.

Mostrar tristeza, ansiedad o irritabilidad después de conectarse a internet.

Aislarse de familiares y amigos.

Presentar alteraciones en el sueño o bajo rendimiento escolar.

Ocultar su actividad digital o eliminar conversaciones con frecuencia.

Reaccionar con miedo o nerviosismo ante mensajes y notificaciones.

“A diferencia de otros conflictos entre menores, el ciberacoso puede acompañar a la víctima durante gran parte del día a través de sus dispositivos”, indicó Mickael Worms Ehrminger, psicólogo consultado por Bitdefender.

¿Qué hacer ante una sospecha de ciberacoso?

Los especialistas recomiendan mantener una comunicación abierta con los menores, evitar culpabilizarlos y conservar evidencias como capturas de pantalla.

También sugieren reportar los contenidos ofensivos en las plataformas digitales correspondientes y, en situaciones que impliquen amenazas o riesgos para la seguridad del menor, acudir a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, se puede buscar orientación en los servicios de apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Más que controlar, los padres deben acompañar. La combinación de diálogo, educación digital y herramientas tecnológicas adecuadas puede ayudar a identificar riesgos tempranamente”, concluyó Tumy.