La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que se produce cuando el organismo no genera suficiente insulina o no la utiliza de manera adecuada, provocando niveles elevados de glucosa en sangre.

Según la Federación Internacional de Diabetes, alrededor del 6,4% de los adultos peruanos vive con esta enfermedad, mientras que estudios nacionales indican que la prevalencia podría superar el 7%. Asimismo, el Instituto Nacional de Salud advierte que más de 2,5 millones de peruanos podrían padecer diabetes, incluyendo personas que aún no han sido diagnosticadas.

“Cuando los niveles de glucosa permanecen elevados por mucho tiempo, el cuerpo empieza a sufrir un desgaste silencioso que puede derivar en complicaciones cardiovasculares, renales, visuales y neurológicas. Por eso es tan importante actuar de manera temprana y constante”, explicó el doctor José Carlos Sandoval, gerente médico de Adium Perú.

¿Cómo mantener un adecuado control glucémico?

El especialista compartió cuatro recomendaciones que pueden ayudar tanto a pacientes diagnosticados como a personas con factores de riesgo a mejorar sus niveles de glucosa y cuidar su salud integral.

Alimentación equilibrada

Reducir el consumo de bebidas azucaradas, harinas refinadas y alimentos ultraprocesados puede contribuir a evitar picos de glucosa. Los especialistas recomiendan incorporar verduras, frutas enteras, proteínas y alimentos ricos en fibra dentro de la dieta diaria.

Actividad física regular

La práctica de ejercicio favorece el control metabólico. Se recomienda que los niños y adolescentes realicen al menos 60 minutos diarios de actividad física moderada o vigorosa, mientras que los adultos deben completar un mínimo de 120 minutos semanales.

Cumplir con el tratamiento médico

Uno de los principales desafíos en el manejo de la diabetes es la baja adherencia a los tratamientos. El desconocimiento de la enfermedad y el temor a posibles efectos adversos son algunas de las causas que llevan a muchos pacientes a abandonar las indicaciones médicas.

Chequeos médicos periódicos

El control temprano y continuo permite reducir significativamente las complicaciones asociadas al exceso de glucosa en sangre. La supervisión médica periódica ayuda a prevenir daños renales, oculares y cardiovasculares.

La atención integral es fundamental en pacientes con diabetes

Las guías de la Asociación Americana de Diabetes señalan que el tratamiento no debe enfocarse únicamente en la glucosa, sino también en el bienestar emocional y la calidad de vida del paciente.

“La diabetes tipo 2 no debe verse como una limitación, sino como una condición que puede manejarse adecuadamente con información, seguimiento médico y hábitos saludables”, concluyó el doctor Sandoval.