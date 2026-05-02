Una joven trabajadora de una tienda de celulares fue víctima de un asalto mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la red social TikTok. El hecho ocurrió en la urbanización Bellamar, en el distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash, y quedó registrado en tiempo real.

La joven se encontraba promocionando equipos móviles cuando fue sorprendida por los delincuentes. En ese momento mostraba varios dispositivos sobre el mostrador mientras explicaba ofertas y características de los productos.

Asalto quedó registrado en transmisión en vivo

De acuerdo con la información difundida, el ataque ocurrió cuando un sujeto ingresó de forma repentina al local. La presencia del delincuente fue captada por la cámara que transmitía en directo, lo que permitió que el hecho quedara registrado en redes sociales.

Durante el asalto, la trabajadora fue amenazada con un arma de fuego mientras otros implicados sustraían equipos del establecimiento. Los delincuentes se llevaron decenas de celulares, valorizados en más de 30 mil soles según la información preliminar.

Vecinos de la urbanización Bellamar manifestaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos en la zona. Señalaron que en los últimos meses se han registrado varios robos que han generado temor entre los residentes y comerciantes.

Los moradores indicaron que la inseguridad se ha vuelto recurrente en el sector. Asimismo, solicitaron mayor presencia policial para prevenir nuevos asaltos en la zona comercial del distrito.