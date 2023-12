El juicio oral por difamación planteado por el exdirector del Proyecto Arqueológico Huacas de Moche, Ricardo Morales, en contra del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, ingresa a su etapa final. Este 27 de diciembre, a las 8 de la mañana, el juez del Primer Juzgado Unipersonal del Poder Judicial de La Libertad, Néstor Sánchez Pagador, recibirá los alegatos de los implicados en este caso y, tras analizar las pruebas, quedará listo para emitir su fallo.

Proceso

Luego de tres reprogramaciones, por fin la tarde de ayer se pudo iniciar la audiencia, que se desarrolló de manera privada. En la misma, el magistrado Néstor Sánchez evaluó el pedido que presentó el abogado del burgomaestre, Jean Silva León, en donde solicitaba su recusación; es decir, que se aparte del proceso.

La defensa del acusado indicó, a través del expediente N°00415-2021-0-1601-JR-PE-02, que tenía una amistad de años con el juez. Incluso, dijo que fue abogado de varios miembros de su familia, por lo que consideraba que debió inhibirse del proceso.

Fuentes de Correo indicaron que durante la audiencia de ayer, Sánchez no habría negado que conoce a Silva. Sin embargo, también habría indicado que eso no influiría en su decisión judicial. Por ello, rechazó el pedido de recusación y elevó su denegatoria a la Sala, para que indique si fue correcta o no su decisión. Luego, continúo con la vista de incidentes ocurridos y programó la próxima audiencia para el 27 de diciembre.

LEER AQUÍ: Renuncia gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo

Ese día, las diligencias judiciales se desarrollarán en dos etapas. La primera será privada, en donde el juez plantearía la conciliación. Luego, de no haber acuerdo, se procederá a revisar los alegatos, en donde se tomará la declaración del querellante, del querellado, de testigos y se revisará la documentación probatoria. Después, se verán los alegatos finales y el juez quedará expedito para dictar sentencia, la que podría darse en una próxima citación.

Este caso se remonta al 2019, cuando el entonces alcalde de Moche insultó y vinculó con presuntos actos de tráfico de piezas arqueológicas a Ricardo Morales. Por ello, él pide que se condene a Fernández a dos años de cárcel y al pago de una reparación civil de S/ 100 mil.

Opina

El exregidor de Trujillo José Miranda consideró que “la lengua” de Arturo Fernández terminará llevándolo a la cárcel, pues esta pena, al tener ya una sentencia por el mismo delito, sería efectiva. Además, pidió a las autoridades estar atentos, pues cree que “no va a dejarse conducir a un penal y se correrá de la justicia, pasando a la clandestinidad”.