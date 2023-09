El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano, y el decano del Colegio de Economista de La Libertad, Francisco Huerta Benites, coincidieron en sostener que la ola criminal que golpea a la región ha originado la caída de la inversión en varios sectores productivos y que la actividad económica se afecta cada vez más.

El economista comentó que los rubros de servicios, comercio, construcción, transportes y turismo son los que reciben el impacto del avance de la inseguridad de manera directa y aunque a la fecha no hay estudios específicos que evidencien el monto de dinero que la delincuencia genera como pérdidas en estos sectores, la realidad muestra que se les hace complicado crecer.

Invisible

Francisco Huerta comenta, por ejemplo, que en los sectores comercio y servicios son muchos los empresarios que se resisten a incrementar sus inversiones y crecer por temor a hacerse visibles ante los delincuentes y convertirse en blanco de los extorsionadores.

“Mejor me quedo chiquito nomás, así no se dan cuenta de que estoy por acá, no quiero hacerme visible. Eso me han comentado varios empresarios de diversos sectores, incluso transportistas”, cuenta el economista.

En tanto, Alfonso Medrano Samamé señaló que sectores como el turismo han experimentado una disminución de ingresos de hasta un 35% debido a la percepción de inseguridad.

“Además, pequeños y medianos negocios se ven obligados a pagar cupos a extorsionadores, incluyendo ferreterías, bodegas, farmacias y hoteles, lo que es completamente inaceptable”, señala.

Minería

Medrano también resaltó que en la industria minera, que actualmente es la principal contribuyente al producto interno regional y nacional, no pueda operar libremente por la inseguridad que hay alrededor de ella.

A lo que se refiere el presidente de la CCLL es que, de acuerdo con la versión policial, hay organizaciones criminales que operan de la mano con la minería ilegal, sobre todo en provincias del ande liberteño.

Propuesta

Tanto Medrano como Huerta coincidieron también en proponer a las autoridades competentes diseñar estrategias nuevas que permitan hacer frente a la ola criminal que golpea a la región, ya que las declaratorias de emergencia no han sido la mejor opción.