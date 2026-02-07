La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú alertó que entre el viernes 6 y el martes 10 se registrará oleaje anómalo de ligera a moderada intensidad en el litoral norte y centro del país.

Este fenómeno, propio de la temporada de verano, se origina por cambios en los sistemas atmosféricos del Pacífico que generan fuertes vientos y oleajes provenientes de zonas lejanas.

En declaraciones a Canal N, el capitán de fragata Marco Bartens, precisó que el debilitamiento del anticiclón del Pacífico Sur y el desplazamiento del anticiclón del Pacífico Norte han provocado este comportamiento inusual del mar.

El oleaje afectará a todas las playas comprendidas entre Tumbes y San Juan de Marcona, siendo más riesgoso porque ingresa desde el norte, una dirección frente a la cual el litoral peruano no cuenta con protección natural, situación que se ve intensificada por la actual fase de luna llena.

Ante estas condiciones, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas evaluará la apertura o cierre de puertos, exhortando a los pescadores a no salir al mar si se dictan restricciones.

Asimismo, se recomienda a la población extremar precauciones en las playas, respetar las señales de seguridad y banderas rojas, mientras la Marina mantiene un monitoreo permanente y prevé que el mar empiece a normalizarse progresivamente a partir del martes.