La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, informó que desde este viernes 5 de junio comenzará el pago de pensiones correspondiente al mes de junio para 779,369 asegurados a nivel nacional.

Los depósitos se realizarán de manera escalonada hasta el jueves 11 de junio, según el cronograma establecido por la entidad.

Los pensionistas podrán cobrar sus pensiones mediante cuentas bancarias, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados.

Cronograma de pagos para pensionistas del régimen 19990

La ONP precisó que las fechas de pago dependerán de la inicial del apellido paterno del pensionista.

El cronograma es el siguiente:

A – C: viernes 5 de junio

viernes 5 de junio D – L: lunes 8 de junio

lunes 8 de junio M – Q: martes 9 de junio

martes 9 de junio R – Z: miércoles 10 de junio

La entidad recomendó a los asegurados verificar previamente la fecha que les corresponde para evitar aglomeraciones.

Pago para otros regímenes previsionales

El jueves 11 de junio recibirán sus depósitos un total de 65,602 pensionistas pertenecientes a otros regímenes administrados por la ONP.

Entre ellos figuran:

Régimen 20530

Régimen 18846

Pensiones por encargo

Régimen Especial Pesquero

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

¿Cómo cambiar de banco para recibir la pensión?

La ONP recordó que los pensionistas pueden solicitar el cambio de entidad financiera para el depósito de sus pensiones.

Actualmente, el servicio está disponible en las siguientes entidades:

Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB

BanBif

Interbank

Scotiabank

Para realizar el trámite, los pensionistas pueden consultar la información disponible en el portal oficial del Estado:

Cambio de banco para cobro de pensión ONP

Canales de atención

La ONP recordó que los asegurados pueden comunicarse con el servicio de atención telefónica “ONP Te Escucha” para resolver consultas relacionadas con pagos, trámites y servicios previsionales.

El número habilitado es:

(01) 634-2222, opción 1

La atención se brinda de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m.