La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que 778.958 pensionistas recibirán el pago de sus pensiones entre el 8 y el 14 de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido a nivel nacional.

La entidad, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), precisó que los depósitos se realizarán de manera escalonada y que los beneficiarios podrán cobrar a través de bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados.

Cronograma de pagos del DL 19990

Para los pensionistas del régimen del Decreto Ley 19990, el pago se realizará según la inicial del apellido paterno:

A – C: viernes 8 de mayo

viernes 8 de mayo D – L: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo M – Q: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo R – Z: miércoles 13 de mayo

Pagos para otros regímenes

El jueves 14 de mayo se efectuará el pago a 65.783 pensionistas correspondientes a otros regímenes, entre ellos:

Decreto Ley 20530

Decreto Ley 18846

Pensiones por encargo

Régimen Especial Pesquero

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo

Consulta de constancia de pago

Los pensionistas pueden descargar e imprimir su constancia de pago ingresando a la plataforma virtual de la ONP, en la sección “Cobro pensión”.

Para acceder, deben ingresar su documento de identidad y su clave virtual. En caso de no contar con ella, pueden generarla en la opción “Tu zona segura”, registrando sus datos personales y validando un código enviado por correo electrónico.

Canales de atención

La ONP recordó que los usuarios pueden comunicarse con el servicio ONP Te escucha llamando al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y 5:30 p. m.