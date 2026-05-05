La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que 778.958 pensionistas recibirán el pago de sus pensiones entre el 8 y el 14 de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido a nivel nacional.
La entidad, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), precisó que los depósitos se realizarán de manera escalonada y que los beneficiarios podrán cobrar a través de bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados.
Cronograma de pagos del DL 19990
Para los pensionistas del régimen del Decreto Ley 19990, el pago se realizará según la inicial del apellido paterno:
- A – C: viernes 8 de mayo
- D – L: lunes 11 de mayo
- M – Q: martes 12 de mayo
- R – Z: miércoles 13 de mayo
Pagos para otros regímenes
El jueves 14 de mayo se efectuará el pago a 65.783 pensionistas correspondientes a otros regímenes, entre ellos:
- Decreto Ley 20530
- Decreto Ley 18846
- Pensiones por encargo
- Régimen Especial Pesquero
- Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Consulta de constancia de pago
Los pensionistas pueden descargar e imprimir su constancia de pago ingresando a la plataforma virtual de la ONP, en la sección “Cobro pensión”.
Para acceder, deben ingresar su documento de identidad y su clave virtual. En caso de no contar con ella, pueden generarla en la opción “Tu zona segura”, registrando sus datos personales y validando un código enviado por correo electrónico.
Canales de atención
La ONP recordó que los usuarios pueden comunicarse con el servicio ONP Te escucha llamando al teléfono (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y 5:30 p. m.