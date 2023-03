En el Perú, las clases en los colegios nacionales iniciarán este 13 de marzo; sin embargo, la situación de la infraestructura de decenas de instituciones educativas en Lima y regiones no están en las condiciones para el inicio del año escolar.

De acuerdo a un reportaje que presentó el programa dominical Punto Final, reveló los casos de dos colegios en Lima. Uno cuyo cerco perimétrico es por partes inexistentes y es más accesible a la casa de los vecinos, y otra que es un elefante blanco, es decir, el colegio está abandonado.

Ante estos casos, Óscar Becerra, ministro de Educación, fue entrevistado en el mencionado programa dominica y lamentó esta situación, señala que este es un problema que no inició con este gobierno.

“Es una situación de ‘posguerra’ en la que estamos. No puede ser que no haya una sola calamina en el almacén del Ministerio de Educación como si no supiéramos que lloviera todos los años. Una sola aula prefabricada, como si no supiéramos que todos los años algún colegio se lo lleva un huaico. No hay ni una. No estamos jalados, como dice el reportaje, estamos negativos”, señala el titular del Minedu.

