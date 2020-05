En la mañana del último lunes, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, reapareció tras superar el nuevo coronavirus para supervisar las medidas implementadas en el mercado de Caquetá. Ante esto surgió una duda: ¿Los recuperados pueden contagiar a otras personas? Correo conversó con los infectólogos Eduardo Gotuzzo y Ciro Maguiña para resolver esta pregunta.

“La prueba no indica que tienes el virus”

Según Gotuzzo, integrante del comité de expertos, la respuesta es no, porque el virus después de 10 días ya no está en el cuerpo y, que es posible, que los pacientes recuperados den positivo a las pruebas serológicas porque indica que se tuvo la enfermedad.

“No, ya no contagian. Es que ya no tienes virus, después de 10 días ya no tienes virus. (...) Porque son pruebas serológicas, no para encontrar el virus. Tendrían que hacer un cultivo de virus, que nadie hace en el Perú. Lo que sabe es que si tuviste hace dos meses papera, yo te puedo hacer una prueba y sale positivo, pero ya estás curado. La prueba no indica que tienes el virus, sino que tuviste el virus", explicó el especialista a este diario.

“Si ya pasó la semana simplemente pueden retornar”

En esa misma línea, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, también detalló que los pacientes recuperados pueden dar positivo a una prueba rápida, pero que no contagian porque se necesita una carga importante de virus.

“No, una persona que ya sale de alta después de una o dos semanas, que no tenga ningún síntoma, ya no es contagiosa. Por eso es que la gente sale de alta. Hay gente que ha salido positivo después de un mes, pero el tema es que eso no va a contagiar. Para contagiar se necesita una carga importante. Queda recuerdos en tu cuerpo, pero eso no quiere decir que contagie”, expresó el infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia.

“Mucha gente que se le encuentra en la prueba Ig G, significa que hizo sus anticuerpos y no contagia a nadie. Muchos de los vendedores ambulantes les han detectado Ig G, solo por precaución se les pone una semana en vigilancia con sus máscaras y nada más. Y si ya pasó la semana no haces otra prueba, simplemente pueden retornar”, agregó.

¿Es necesario someter a pruebas a los recuperados?

Para Eduardo Gotuzzo, no. En su última recomendación, el infectólogo pidió que no se haga ninguna prueba a los pacientes que estén curados debido a que es para el diagnóstico y no para el seguimiento de pacientes.

“Que no se hagan pruebas para cuando estén curados. No se requiere hacer ninguna prueba porque el virus desparece antes de los 14 días. Cuando se cumple ese plazo, es más que suficiente. La prueba sirve para hacer el diagnóstico, no para hacer seguimiento de los pacientes, por eso es que estoy pidiendo que no se haga ninguna prueba. Tú terminas a las dos semanas y te regresas a trabajar porque ya no eres contagioso, diferente es que hayas estado hospitalizado, ahí son tres semanas”, manifestó.

¿La cuarentena se debe ampliar?

Ciro Maguiña insiste en que la cuarentena general no debe seguir más, pero sí una focalizada con cercos comunitarios. Además, aclaró que el Colegio Médico del Perú solo pidió que se amplíe el Estado de Emergencia.

Por su parte, Gotuzzo sostuvo que las medidas se tienen que abrir “de a pocos” y que las restricciones que evitan la aglomeración de público deben continuar para evitar que el coronavirus continúe expandiéndose.

