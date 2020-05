Texto de Sofía López y Erik Rivera

La falta de eco en las autoridades sanitarias de sus recomendaciones, la ausencia de respuestas rápidas frente a la pandemia y las recientes declaraciones del ministro Víctor Zamora, consideradas “desleales” por el gremio médico, han originado que el Comité de Expertos del Ministerio de Salud (Minsa) se vaya desmembrando.

Uno de los médicos renunciantes, Félix Llanos, de la Sociedad Peruana de Neumología, reveló a este diario que a fines del mes de marzo el grupo de expertos formuló una propuesta de contingencia al Ejecutivo para mitigar una posible crisis sanitaria en el territorio nacional.

La recomendación se sustentaba en inyectar dinero a cuatro regiones del país para la compra de insumos médicos, equipo de protección personal, balones de oxígeno y contratación de personal.



Las zonas que los expertos avizoraron como focos riesgosos para el contagio eran Piura, Tumbes, Lambayeque e Iquitos, lugares donde actualmente la tasa de letalidad se sitúa entre el 9% y 10%.

La curva de infectados aún no desciende.

Según Llanos, lo que proponía el comité era ir más allá de la emergencia en estas regiones para que el Gobierno priorice compras de instrumentos médicos a fin de que la población regional se encuentre abastecida ante la pandemia.

Sin embargo, indicó, que durante largo tiempo no se tomaron acciones.

“La posición del comité fue que sea declarado en estado de emergencia en esos sitios. La opinión técnica era esa, lo que facilitaría la adquisición y compra de unas cosas básicas como oxígeno. Eso fue respecto a Iquitos, y las regiones del norte del país. La respuesta del Ejecutivo fue ninguna. Hubo silencio”, reveló a este diario Correo.

Agregó que muchas de las decisiones que ha tomado el Estado, que encabeza el presidente Martín Vizcarra, han sido “sin que el comité sepa lo que se estaba acatando”.

No obstante, cuando se solicitaba recomendaciones de los especialistas, el Ejecutivo las omitía y adoptaban medidas propias a pesar de que la gran mayoría del comité estaba en contra.

Sostuvo que hubo una serie de marchas y contra marchas en el Ejecutivo, como por ejemplo, el uso de guantes para la protección contra el COVID-19.

Según Llanos, fue algo que no se consultó al grupo de especialistas en un inicio.

Además, reveló que el Gobierno no abastecía de información necesaria como la estadística de fallecidos, camas disponibles para pacientes infectados en hospitales, número de contagiados y otros instrumentos, que servían de data a los miembros del grupo técnico.

El experto contó que buscaba por su propia cuenta estos números para estar en actualizado sobre el estado situacional en la actualmente nos encontramos por los estragos del nuevo coronavirus.

En la misma sintonía, su colega Eduardo Ticona, quien también renunció a este grupo consultor del Minsa, aseguró que el Ejecutivo tomaba decisiones sin considerar las opiniones de los expertos.

Reveló que el detonante de su renuncia se debe al traslado de 11 ventiladores mecánicos del Hospital Dos de Mayo a otro nosocomio.

“El personal del Minsa fue a retirar los ventiladores que supuestamente no se están utilizando, pero la pregunta de rigor es por qué no se utilizaban”, contó.

Indicó que cuando el personal del Minsa recogió estos equipos, “todo el mundo reclamó”.

“Fue entonces que se genera toda una conmoción al respecto y luego se explica que los ventiladores eran para un hospital que lo necesita”, añadió.

A su turno, Rosa López, coordinadora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Trasplantes en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, dijo a Correo que la sensación que percibió dicho comité sobre la ayuda del Estado para médicos de Loreto, Lambayeque, Piura y Tumbes era lenta.

Ella alertó que el presidente Martín Vizcarra está recibiendo información inexacta, la cual se transmite en un mensaje distorsionado sobre la situación en la que nuestro país está enfrascado para enfrentar la pandemia.

Agregó que estos mensajes que emite a diario no ayudan a que la gente entienda la calamidad por la que atravesamos actualmente.

“Tengo 10 fallecidos en la UCI, tengo una avalancha de pacientes que demandan camas. De dónde me dicen a mí que llegamos a la meseta si no nos damos abasto; este pico no es pico en realidad”, manifestó.

Sostuvo que la motivación de su renuncia al comité consultivo del Minsa fueron las palabras del ministro Zamora que, siendo un personal que trabaja con la muerte, “y con la sensación de que los colegas fallecidos pudimos ser nosotros, logré percibir un sentimiento muy desagradable de desvalorización”.

Según el ex director del Instituto Nacional de Salud (INS), Ernesto Bustamante, este comité no era escuchado por el Ejecutivo debido a que no respondían a intereses propios del Gobierno. “Afortunadamente, los miembros del grupo son gente muy independiente a intereses y no creo que ellos hayan solventado alguna de las políticas que responden a favor del Gobierno”, indicó.

Agregó que las renuncias no tendrán mayor impacto porque el Ejecutivo trabaja bajo su propio régimen y sin escuchar opiniones diferentes a su personal de confianza.

Dijo que existen tres grupos consultivos. “Uno es el consultivo del Minsa, que tenía 14 miembros, luego otro, de prospectiva, donde está el señor Farid Matuk, y por último está el que proporciona consejos respecto a técnicas de tecnología”, explicó.

Entre tanto, recordó conocer que ellos recomendaron al Ejecutivo priorizar, en esta coyuntura, las zonas calientes de la epidemia, las cuales tenían que ser atendidas. Precisamente se refirió a Tumbes, Piura, Lambayeque y Loreto. La declaración de emergencia, indicó, tiene un impacto sobre la forma de las adquisiciones. “Esas regiones podrían haber hecho desde más temprano compras rápidas para amortiguar la llegada del virus, pero no se pudo hacer”, añadió.

Finalmente, Bustamante opinó que se está abusando, por parte del Ejecutivo, de los especialistas, debido a que se está utilizando el tiempo y esfuerzo de distinguidos profesionales por gusto. “No quieren plasmar estas recomendaciones técnicas”, finalizó.

