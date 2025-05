Tras una semana de la desaparición de la piloto Ashley Vargas, durante vuelo de instrucción en navegación táctica en Pisco, sus familiares denunciaron la reducción en las labores de búsqueda de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

La joven fue reportada como desaparecida el último 20 de mayo y aún no se encontraron rastros de su paradero.

El padre de la pilotó aseguró que no va a perder las esperanzas de encontrar a su hija en una conversación con Exitosa.

“Hoy vine a las 2 de la mañana, voy a hacer lo que pueda con mis familiares y amigos. Les agradezco a tanta gente que se solidariza con mi familia, especialmente lo hacen por Ashley, que Dios los bendiga. Yo no voy a perder las fuerzas para seguir buscando a mi hija”, expresó el padre de la joven piloto entre lágrimas.

En compañía del abogado de la familia, José Ocampo, señaló que las labores de rastreo oficiales se debilitaron y la búsqueda se sostiene principalmente con apoyo civil.

De acuerdo con el letrado, el operativo de búsqueda en los últimos días, se contó solo con la participación de voluntarios civiles y bomberos procedentes de diversas regiones del país.

“Tenemos la ayuda de gente que ha llegado de Huacho de manera civil a ayudarnos, de bomberos que han venido desde lejos. Son los únicos que están en altamar tratando de buscar y hacer alguna actividad para encontrar el avión”, señaló.

También indicó que la presencia de la FAP en la zona ha disminuido considerablemente. “No hay helicópteros, no hay aviones, no hay drones, no hay personal. No hay embarcaciones que patrullen la zona. Realmente nos encontramos en un estado de desesperación”, sostuvo.