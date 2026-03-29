Durante la Semana Santa, miles de trabajadores en Perú se preguntan cuánto deben recibir si laboran los días jueves 2 y viernes 3 de abril, considerados feriados nacionales obligatorios.

Según la legislación peruana, estos días son de descanso remunerado, lo que significa que los trabajadores que no laboren reciben su sueldo completo sin descuentos en su remuneración mensual.

Sin embargo, si una persona trabaja en feriado, el pago puede ser mayor dependiendo de si el empleador otorga o no un descanso compensatorio.

Pago triple en feriados: cuándo corresponde

De acuerdo con la normativa laboral publicada en el Diario Oficial El Peruano, si un trabajador labora durante un feriado nacional y no recibe descanso sustitutorio, le corresponde una triple remuneración.

Este pago incluye:

El pago habitual del feriado El pago por el día trabajado Una sobretasa adicional del 100%

En términos simples, se paga tres veces el valor de un día de trabajo.

Ejemplo de pago por trabajar en feriado

Para entender mejor cómo funciona el pago triple, revisa este ejemplo:

Si un trabajador gana S/ 50 diarios

Y trabaja un día feriado sin descanso compensatorio

Debe recibir S/ 150 por ese día

Si trabaja los dos días feriados (jueves y viernes):

Recibiría S/ 300 en total, siempre que no exista descanso sustitutorio.

¿Qué pasa si te dan descanso compensatorio?

El pago triple no aplica cuando el empleador otorga un día de descanso sustitutorio en otra fecha.

En ese caso:

El trabajador recibe solo su remuneración habitual

El descanso adicional compensa el trabajo realizado en feriado

Esta es una práctica común en empresas que operan durante feriados, como:

Centros comerciales

Restaurantes

Servicios de transporte

Hospitales y clínicas

Qué hacer si no te pagan lo correspondiente

La normativa laboral establece que no pagar correctamente por trabajar en feriados constituye una infracción laboral.

Esto puede generar:

Multas económicas para la empresa

Fiscalización por parte de autoridades laborales

Reclamos formales por parte del trabajador

Por ello, se recomienda:

Revisar cuidadosamente la boleta de pago

Confirmar si hubo descanso compensatorio

Verificar que el monto recibido sea correcto

Por qué es importante conocer tus derechos laborales

El respeto al pago por feriados como los del 2 y 3 de abril garantiza condiciones laborales justas para los trabajadores.

Esto cobra especial relevancia en sectores que continúan operando durante feriados, donde el cumplimiento de la normativa asegura una remuneración adecuada por el esfuerzo realizado.

Conocer cómo funciona el pago triple permite a los trabajadores evitar errores en su salario y exigir el cumplimiento de la ley cuando sea necesario.