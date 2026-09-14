El papa León XIV cumple 71 años este lunes 14 de septiembre y la fecha fue destacada por la Iglesia católica peruana. La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) saludó al pontífice y expresó la cercanía de los fieles del país, mientras continúa la expectativa por su próxima visita al Perú.

A través de sus canales oficiales, la CEP recordó la labor que desarrolla León XIV como sucesor de Pedro y agradeció a Dios por su servicio al frente de la Iglesia católica. La institución también señaló que los católicos peruanos lo acompañan mediante sus oraciones en esta fecha.

Parabéns para o Papa Leão! 🎂🇻🇦



Catholics around the world are celebrating Pope Leo XIV’s birthday with prayers and warm wishes for the Holy Father.



May God grant him health, wisdom and strength in his ministry.



Happy Birthday, Pope Leo XIV! Ad multos annos! 🙏✝️#PopeLeoXIV… pic.twitter.com/TkwwfBFkyl — SG News (@SGNews123) September 14, 2026

Como parte de la celebración, la Conferencia Episcopal Peruana elaboró un video dedicado al Santo Padre. El material busca transmitir el afecto de los fieles peruanos y forma parte del homenaje preparado desde el país.

La institución aprovechó la fecha para destacar la misión que cumple León XIV ante los católicos de distintas partes del mundo. Asimismo, destacó el vínculo que mantiene la Iglesia peruana con el pontífice, en un contexto marcado por la expectativa de su llegada al territorio nacional.

“¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración”, expresó la Conferencia Episcopal Peruana en su saludo por los 71 años del Santo Padre.

Este 14 de septiembre, el Papa León XIV celebra su cumpleaños. Desde el Perú queremos adelantarnos para hacerle llegar nuestro saludo, nuestro cariño y, sobre todo, nuestra oración. ❤️



🙏 ¡Feliz cumpleaños, Papa León XIV! El Perú lo espera con alegría, cariño y oración. 🇵🇪 pic.twitter.com/WtUaNUWbwk — Conferencia Episcopal Peruana (@conf_episcopal) September 13, 2026