El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que los pasajeros de vuelos nacionales que realicen conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no pagarán la TUUA de transferencia nacional. La medida fue adoptada tras coordinaciones con el concesionario del aeropuerto, Lima Airport Partners (LAP).

La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia es el pago que cubre servicios para pasajeros en conexión, es decir, quienes descienden de una aeronave, utilizan las instalaciones del terminal y continúan su viaje sin salir del recinto aeroportuario.

El MTC aclaró que ningún pasajero que vuele únicamente dentro del país deberá abonar esta tarifa, independientemente de si su itinerario empieza, termina o hace escala en el Jorge Chávez.

Objetivo: fortalecer rutas nacionales y la conectividad del país

El sector explicó que la no aplicación de la TUUA de transferencia nacional busca potenciar la competitividad de las rutas internas, fomentar el turismo nacional y fortalecer la integración territorial. La decisión forma parte de la política aeroportuaria que el MTC promueve para proteger a los pasajeros y asegurar un sistema de transporte más accesible.

La TUUA de transferencia internacional sí se cobrará desde el 7 de diciembre

El MTC precisó que, a partir del 7 de diciembre, se aplicará la TUUA de transferencia internacional únicamente para pasajeros que lleguen del extranjero, permanezcan en el terminal y continúen viaje a un tercer país sin salir de las instalaciones.

Este cobro está previsto en el contrato de concesión entre el Estado peruano y LAP, y su regulación corresponde a Ositran, organismo que fija las tarifas conforme a sus funciones y al marco normativo vigente. El concesionario tiene la facultad de realizar el cobro desde el inicio de operaciones del nuevo terminal de pasajeros.

Para facilitar el proceso, LAP ha implementado plataformas de pago en línea, agentes móviles y módulos físicos.

¿Para qué sirve la TUUA de transferencia?

La tarifa financia 25 servicios esenciales para pasajeros en conexión, entre ellos salas de embarque, seguridad, asistencia médica, sistemas de información de vuelos, climatización, señalización, despacho de equipajes y áreas exclusivas.

Además, los recursos recaudados se destinan a la modernización y mantenimiento de 17 aeropuertos regionales concesionados, ubicados en ciudades como Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto, Chiclayo, Trujillo, Tumbes, Cajamarca, Arequipa, Tacna, Juliaca y Puerto Maldonado, entre otros.

El MTC reiteró su compromiso con una política que equilibre competitividad, conectividad y seguridad jurídica, cumpliendo los compromisos asumidos con el concesionario.