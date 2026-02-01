El Gobierno peruano autorizó la extradición a Argentina de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” o “Montana”, principal acusado del triple feminicidio de tres jóvenes en la ciudad de Florencio Varela, en el conurbano de Buenos Aires.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 041-2026-JUS, publicada en el Diario Oficial El Peruano, y lleva la firma del presidente de la República, José Jerí, del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, y del canciller Hugo de Zela.

Acusaciones por homicidio agravado

La justicia argentina acusa a Valverde Victoriano de homicidio agravado premeditado, con ensañamiento, alevosía y violencia de género. El joven, de 20 años, es señalado como el principal responsable del asesinato de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

El imputado fue detenido en Lima el 30 de septiembre de 2025, en el distrito de Pucusana, luego de haber huido de Florencio Varela para evadir a la justicia argentina.

Proceso de extradición y entrega

La defensa de “Pequeño J” rechazó en octubre pasado la extradición voluntaria, lo que motivó a las autoridades argentinas a solicitar formalmente al Estado peruano la entrega del acusado. Con la aprobación de la extradición, el siguiente paso será la coordinación logística para su traslado a suelo argentino.

El texto administrativo establece que, antes de la entrega, la autoridad central deberá verificar que Valverde Victoriano no cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias en el Perú. De existir alguna de estas situaciones, la extradición deberá ser aplazada.

Prisión preventiva en el Perú

El Poder Judicial dictó el 3 de octubre de 2025 una medida de nueve meses de prisión preventiva contra Valverde Victoriano, tras lo cual fue recluido en el penal de Cañete, bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Imágenes difundidas por el INPE mostraron su ingreso al establecimiento penitenciario, donde quedó oficialmente registrado como interno mientras se resolvía su situación judicial.