Hoy, ocho pelícanos fueron liberados en el litoral peruano, tras permanecer cerca de un mes en el primer Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Marina del Perú, inaugurado oficialmente durante la ceremonia de liberación de las aves.

El establecimiento, a cargo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de la Universidad Científica del Sur, cuenta con capacidad para albergar hasta 100 ejemplares de especies marinas y costeras.

La infraestructura ha sido diseñada especialmente para atender especies como el pingüino de Humboldt, el pelícano peruano y el piquero peruano, afectadas por diversas amenazas ambientales, entre ellas el calentamiento del mar asociado al fenómeno El Niño.

El Niño: más de 5400 animales marinos fueron hallados muertos en el Perú

A principios de noviembre de 2026, el Serfor registró 5556 ejemplares de fauna marino-costera, correspondientes a 37 especies, a lo largo del litoral peruano y fuera de las áreas naturales protegidas. De ese total, 5459 fueron encontrados muertos.

Entre las especies con mayor número de reportes figuran:

Piquero peruano.

Cormorán.

Pelícano peruano.

Pardela oscura.

Lobo marino.

Walter Silva, médico veterinario especialista en fauna silvestre, explicó que el aumento de la temperatura del mar asociado al fenómeno El Niño afecta la disponibilidad de alimentos para las aves costeras.

Esta situación también se ha reportado en el litoral de Pisco, donde pelícanos y mamíferos marinos se han desplazado hacia terminales pesqueros y vías públicas en busca de alimento.

“Si no tomamos acción contra el cambio climático, más tarde será peor”, advirtió Silva.

¿Cómo afecta El Niño a las especies marinas del Perú?

El calentamiento de las aguas del mar peruano puede alterar la distribución de los recursos pesqueros, como la anchoveta, que constituye una fuente de alimento para diversas especies de aves y mamíferos marinos.

Pelícano peruano (Pelecanus thagus): Ave marina que depende de la disponibilidad de peces para alimentarse.

Ave marina que depende de la disponibilidad de peces para alimentarse. Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti): Especie afectada por las alteraciones en la disponibilidad de alimento y otras amenazas ambientales.

Especie afectada por las alteraciones en la disponibilidad de alimento y otras amenazas ambientales. Piquero peruano (Sula variegata): Ave marina que se alimenta principalmente de peces.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, destacó los esfuerzos realizados para proteger a las especies vulnerables y atender los efectos del fenómeno climático sobre la fauna silvestre.

¿Cómo funciona el primer centro de rehabilitación de fauna marina del Perú?

El establecimiento cuenta con un protocolo de atención dividido en cinco etapas, que comprende desde la recepción de los animales hasta su eventual retorno al hábitat natural.

Evaluación y triaje: Identificación de la especie, evaluación de su estado de salud y determinación del procedimiento veterinario. Cuarentena y tratamiento: Aislamiento sanitario y atención médica especializada. Rehabilitación: Recuperación de las condiciones físicas necesarias para sobrevivir en su entorno natural. Preliberación: Evaluación de las capacidades físicas, como el vuelo en el caso de las aves. Liberación: Reintroducción de los ejemplares recuperados en su hábitat natural.

Este procedimiento permitió que los ocho pelícanos liberados durante la inauguración retornaran a su entorno natural tras recibir atención especializada.

Perú proyecta nuevos centros para atender hasta 3000 animales marinos

Como parte de las medidas previstas para proteger la biodiversidad del litoral, las autoridades proyectan la instalación de tres centros temporales de rehabilitación, con capacidad conjunta para atender aproximadamente a 3000 ejemplares.

Asimismo, se contempla la implementación de nuevos espacios permanentes de atención veterinaria y el fortalecimiento de las acciones de vigilancia y monitoreo de la fauna silvestre en toda la costa peruana.