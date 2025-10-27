La Selección Nacional de Debate Escolar (SNDE) del Perú volvió a hacer historia al coronarse tricampeona mundial en el Mundial Escolar de Debate (MED) 2025, realizado en Santiago de Chile.

Tras siete días de competencia internacional, los jóvenes peruanos demostraron su liderazgo argumentativo, pensamiento crítico y trabajo en equipo, consolidando al país como una potencia mundial en oratoria y debate académico.

Una final 100 % peruana por tercer año consecutivo

De los 12 equipos que avanzaron a las rondas eliminatorias, siete pertenecían a la delegación peruana. En las semifinales, los equipos SNDE Clorinda Matto (Gonzalo González, Sebastián Pérez, Úrsula Bancayán y Yara Gabriel) y SNDE Blanca Varela (Ainara Rosales, Fiorella Ávila e Ingrid Rodríguez) derrotaron a sus pares del país anfitrión, Chile.

La final enfrentó nuevamente a dos equipos peruanos, repitiendo el dominio nacional por tercer año consecutivo. Finalmente, el equipo SNDE Blanca Varela se consagró campeón mundial, mientras que SNDE Clorinda Matto obtuvo el subcampeonato.

Excelencia peruana: siete de los diez mejores oradores

El talento peruano destacó también en las categorías individuales. Siete de los diez mejores oradores del torneo fueron peruanos:

Úrsula Bancayán

André Haaker

Fanny Colonia

Adriana Pazos

Lucía Cornejo

Santiago Ramírez

Rafaella García

Además, la peruana Fernanda Paz fue reconocida como mejor jueza del MED 2025, reforzando el prestigio del equipo de adjudicación nacional y su compromiso con la excelencia académica.

Pensamiento crítico y formación integral

Durante las siete rondas preliminares, los participantes debatieron sobre temas de alcance global, como política internacional, megaproyectos económicos, dilemas filosóficos y el uso ético de la inteligencia artificial.

“Estamos sumamente orgullosos de los logros de nuestros estudiantes”, expresó la dirección de la Selección Nacional de Debate Escolar (SNDE).“Agradecemos el apoyo de nuestros aliados estratégicos como Latam Airlines, Marca Perú, PromPerú, la Liga Peruana de Debate Escolar y Traner Trade Corporation, que hicieron posible nuestra participación.”

La SNDE reafirmó su compromiso de formar jóvenes líderes, críticos y comunicadores capaces de representar al Perú con excelencia en competencias internacionales.

Datos clave

