El pan con chicharrón peruano sigue conquistando corazones y se instaló en la gran final del Mundial de los Desayunos, el certamen gastronómico virtual organizado por el streamer español Ibai Llanos.

En semifinales, el tradicional desayuno peruano se impuso a la marraqueta chilena y ahora buscará el título contra otro peso pesado de la cocina latinoamericana: las arepas de Venezuela.

Aun no inician las votaciones para decidir al ganador, pero como en encuentros anteriores se decidirá con los votos que se haya desde las redes sociales de Ibai: TikTok, YouTube e Instagram. Cada voto cuenta.

El pan con chicharrón avanza a la final del mundial de desayunos de Ibai Llanos.

La final será un verdadero choque de titanes: el pan con chicharrón —acompañado de camote frito y salsa criolla— contra las arepas venezolanas, un emblema gastronómico que también cuenta con una gran legión de seguidores a nivel global.

El resultado se definirá por votación del público en línea, y tanto peruanos como venezolanos ya calientan las redes para alentar a sus desayunos bandera.