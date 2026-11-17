La aerolínea española Plus Ultra suspendió sus vuelos entre Lima y Madrid desde este martes 17 de noviembre de 2026, debido a motivos financieros y operativos, informó Lima Airport Partners (LAP), empresa operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, LAP precisó que la medida se mantendrá hasta nuevo aviso y que también alcanza a otras rutas internacionales de la compañía.

“Comunicamos a nuestros pasajeros que la aerolínea Plus Ultra ha anunciado que, por razones financieras y operativas, está suspendiendo diversos vuelos, a nivel internacional, incluyendo su ruta Lima - Madrid, a partir del 17 de noviembre de 2026”, señaló la empresa.

¿Qué hacer si tienes un vuelo programado con Plus Ultra?

Ante la suspensión de las operaciones, Lima Airport Partners recomendó a los pasajeros que cuentan con boletos adquiridos para viajar desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez comunicarse directamente con la aerolínea.

Los usuarios afectados pueden presentar sus consultas y reclamos a través de los siguientes canales de atención:

Correo electrónico: atencioncliente@plusultra.com.

atencioncliente@plusultra.com. Página web: www.plusultra.com

Los pasajeros podrán solicitar información sobre las alternativas disponibles ante la suspensión de sus vuelos, incluyendo posibles reprogramaciones o devoluciones de dinero.

Plus Ultra también suspende vuelos entre Buenos Aires y Madrid

La medida anunciada por la aerolínea española no solo afecta al mercado peruano. La compañía también comunicó la suspensión de su ruta entre Buenos Aires (Argentina) y Madrid (España).

Según explicó Plus Ultra en un comunicado publicado en su página web, esta decisión forma parte de un proceso de reestructuración financiera y operativa destinado a garantizar la viabilidad futura de la compañía.

La suspensión de los vuelos desde Buenos Aires también entró en vigor este martes 17 de noviembre y se mantendrá hasta nuevo aviso.

¿Por qué Plus Ultra suspendió sus vuelos internacionales?

La aerolínea atribuyó la decisión al complejo escenario que atraviesa el sector del transporte aéreo, marcado por el incremento de los costos operativos, especialmente del combustible.

Asimismo, la compañía expresó sus disculpas a los pasajeros afectados y reconoció el impacto que esta medida podría generar en sus planes de viaje.

Plus Ultra explica cómo presentar reclamos por vuelos cancelados

En su comunicado oficial dirigido a los pasajeros de la ruta Lima-Madrid, Plus Ultra informó que los usuarios afectados recibirán una notificación de cancelación a través de su correo electrónico.

El procedimiento para presentar una solicitud dependerá de cómo se adquirieron los pasajes:

Compra mediante agencias de viajes: los pasajeros deberán realizar las gestiones directamente con la agencia que emitió el boleto.

los pasajeros deberán realizar las gestiones directamente con la agencia que emitió el boleto. Compra directa con Plus Ultra: los usuarios deberán ingresar al portal oficial de reclamaciones.

La compañía precisó que dará prioridad a los pasajeros con las fechas de viaje más próximas y que las solicitudes serán atendidas conforme a la normativa aplicable.