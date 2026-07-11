La Policía Nacional del Perú informó que decomisó más de 62 toneladas de droga entre el 1 de enero y el 10 de julio de 2026 mediante operativos ejecutados en distintas regiones del país. Las intervenciones estuvieron a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y permitieron afectar las actividades de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas.

Según la institución, la droga incautada representaba un valor superior a los US$ 1000 millones dentro del circuito económico ilegal del narcotráfico. Durante ese periodo también se realizaron 9719 operaciones policiales que terminaron con la detención de 5922 personas.

Las acciones de la Dirandro permitieron desarticular 65 organizaciones criminales y 46 bandas relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. La Policía señaló que estos resultados forman parte de las acciones destinadas a reducir la capacidad operativa de estas estructuras.

El jefe de la Dirandro, general PNP Antonio Huamán Deza, explicó que la cantidad incautada corresponde a sustancias que ya habían pasado por un proceso de elaboración y estaban destinadas a la comercialización. El oficial destacó que no se trata de materia prima decomisada en zonas de producción.

Marihuana y cocaína concentran la mayor parte del decomiso

Del total de droga incautada, 62 785.5 kilogramos correspondieron a sustancias procesadas. Dentro de esa cifra se encontraron 13 230.2 kilogramos de droga cocaínica y 49 475.6 kilogramos de marihuana.

El decomiso de marihuana registrado durante este periodo superó las cifras anuales reportadas en años como 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. La Policía indicó que las intervenciones permitieron retirar grandes cantidades de sustancias destinadas al mercado ilegal.

Las operaciones contra el narcotráfico también alcanzaron espacios utilizados para la producción de drogas. En los primeros meses del año fueron destruidos 366 laboratorios clandestinos y se inutilizaron 25 pistas de aterrizaje empleadas por estas organizaciones.

Además, los agentes decomisaron, incautaron o destruyeron 8.42 millones de kilogramos de insumos químicos fiscalizados. Estos materiales son utilizados dentro de los procesos de elaboración de sustancias ilícitas.

Incautaron bienes vinculados al tráfico de drogas

Como parte de las acciones contra el financiamiento de estas organizaciones, la Policía incautó 377 bienes relacionados con actividades delictivas. Entre ellos figuran seis inmuebles, 248 vehículos terrestres, acuáticos y aéreos, además de más de S/ 3 millones en efectivo.

Las autoridades también decomisaron 123 armas de fuego durante los operativos realizados en distintas zonas del país. Estos resultados fueron presentados como parte de la estrategia estatal contra el narcotráfico y el crimen organizado.