La Policía Nacional del Perú negó este domingo que organizaciones criminales estén financiando el ingreso de postulantes a las escuelas de formación policial, como fue señalado en un informe difundido la noche del sábado por el programa ‘24 Horas’.

De acuerdo con el informe, las organizaciones criminales cubrirían los gastos de postulantes a la PNP con la condición de que, tras convertirse en suboficiales, estos compensen el apoyo recibido proporcionándoles información o facilitándoles determinados contactos.

A través de un comunicado, la institución policial precisó que el ingreso a las escuelas de suboficiales se realiza mediante concursos públicos, en los que los postulantes deben superar evaluaciones obligatorias y eliminatorias.

“Resulta especialmente grave que, en pleno proceso de admisión, se difundan imputaciones generalizadas y sin sustento que generan desinformación y afectan la honorabilidad de miles de policías, estudiantes y postulantes, que pretenden debilitar la confianza ciudadana en una institución tutelar del Estado”, indicó la PNP en un pronunciamiento.

La Policía sostuvo que las afirmaciones difundidas por el programa periodístico no están respaldadas por una denuncia formal, documentos ni pruebas que permitan acreditar el supuesto financiamiento. En ese sentido, la institución remarcó que “los comentarios, versiones o conjeturas, por más veces que sean replicados, no se convierten en hechos”.

Finalmente, la Policía exhortó a quienes cuenten con información sobre presuntas irregularidades durante los procesos de admisión a las escuelas de formación a presentar las evidencias ante la Fiscalía o la Inspectoría, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.