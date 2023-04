El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Yeison Lucano Leiva, quien atacó a su prima de once años para abusar de ella sexualmente.

La menor, quien se encuentra internada en el Instituto Nacional de Salud del Niño con pronóstico de gravedad, fue encontrada convulsionando en su hogar en el distrito de Raymondi, Ucayali, el domingo 26 de marzo.

Durante la sesión de este 1 de marzo, Lucano Leiva admitió los hechos de los que se le acusa ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Atalaya, de la Corte de Ucayali.

El denunciado narró, ante un representante de la Fiscalía, haberle incrustado dos estacas en el cráneo de la víctima, quien se había resistido a ser abusada sexualmente. Además, reconoció haber abusado de otras tres menores de catorce años.

“Decidí quitarle la vida, primero le quise ahorcar (...) Me siento un poco de arrepentimiento, un poco de pena. Un dolor para su familia va a ser. Es algo que no debía haber ocurrido, pero ha ocurrido. No estaba bien lo que estaba pensando, era una forma equivocada”, declaró.

‘Monstruo de Satipo’ se declara culpable y Poder Judicial le ordena nueve meses de prisión preventiva