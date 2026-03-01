La suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Marleni Rucana Silvestre, de 27 años, fue hallada sin vida en un barranco del sector Santa Rosa-Paltay, en la provincia de Huaraz (Áncash), luego de permanecer seis días reportada como desaparecida.

El cuerpo fue ubicado a la altura de un puente durante una diligencia de confesión sincera y prueba anticipada, tras la información brindada por el efectivo policial José Villafán Arteaga, principal investigado en el caso, a quien se le impuso nueve meses de prisión preventiva.

La decisión fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Áncash.

Confesión

Según informó el fiscal William Loayza Apaza, de la Fiscalía Penal de Huaraz, tras la audiencia de prisión preventiva, el imputado decidió confesar el hecho ante el juez de investigación preparatoria, Pedro Flores Alberto.

A partir de esa declaración, se dispuso de inmediato una diligencia de inspección que culminó con el hallazgo del cuerpo de la joven suboficial PNP. La investigación del caso será asumida por la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar y los hechos podrían ser tipificados como presunto feminicidio.

EL CASO

La suboficial fue vista por última vez el sábado 21 de febrero cuando salió a almorzar en pleno turno de 24 horas en la Unidad de Medio Ambiente de Huaraz.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento en que abordó una camioneta roja conducida por Villafán.La camioneta ya fue entregada en Lima por el hermano del investigado. El vehículo registraba una orden de búsqueda y requisitoria vigente por presunto secuestro.

Negativa

El PJ rechazó como argumento que la condición de policía del investigado constituía arraigo para negar la prisión preventiva.