El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano Samamé, propuso la conformación de un nuevo gabinete ministerial que promueva políticas que impulsen el crecimiento económico, fomente las inversiones y no tenga temor de hacer frente a la inseguridad ciudadana.

“Nosotros solicitamos una reestructuración inmediata del gabinete, empezando por la cabeza que es el premier, ya están desgastados, necesitamos ministros que sean gestores, líderes. La presidenta puede tener errores en el camino pero lo importante es que se rodee de gente capaz y tenga ganas de trascender en la historia del Perú. La realidad es que vemos una alianza perversa entre el Ejecutivo y Legislativo por mantenerse hasta el 2026, la misma que no le hace ningún bien al país”, acotó.

El representante del gremio empresarial más importante del norte del país, reiteró su preocupación por la crisis de inseguridad, registrando la preocupante cifra de un homicidio por día en promedio. Alfonso Medrano enfatizó que la falta de voluntad política para combatir a las bandas y organizaciones criminales es uno de los motivos por los cuales este problema social persiste y sigue creciendo.

“Para combatir la inseguridad ciudadana y la creciente ola criminal no vemos voluntad política, necesitamos más convicción por parte de la presidenta Dina Boluarte y de nuestras autoridades locales, no todo debe quedar en declaraciones líricas, ni fotografías de portada o buenos deseos. Hasta el 31 de diciembre, la narrativa del Poder Ejecutivo era como si estuvieran en otro mundo, donde no había problemas, mientras que en La Libertad nos desangramos todos los días”, indicó.

Alfonso Medrano, cuestionó que frente a los anuncios hechos en eventos empresariales y la presentación de planes de trabajo para reactivar la economía por parte de los miembros del actual gabinete, hasta ahora ninguna promesa se haya concretado a través de medidas efectivas que restablezcan la confianza para las inversiones.

“No vemos hasta ahora que se hayan prendido los motores para la reactivación económica del país. El último CADE y la presentación del denominado ‘Plan Boluarte’ dejaron muchos anuncios pero no vemos mejoras ni en la minería, tampoco en la agroexportación ni el turismo, los emprendedores también están abandonados, todo ha sido una mentira hasta ahora”, dijo.

Duro reto

También recordó a las autoridades de todos los niveles de Gobierno, la gran responsabilidad y el duro reto que tendremos como sede de la Cumbre Asia Pacífico (APEC), que se realizará en el mes de setiembre de este año. Alfonso Medrano, solicitó dar prioridad a ciertas gestiones para que el evento sea un éxito, constituya una vitrina para el Perú y sus oportunidades de inversión, y mejore nuestra posición en el mundo.

“Tenemos 6 meses para sanear la seguridad en la región porque somos una de las sedes de la Cumbre APEC y vamos a recibir no solos a los principales funcionarios de diferentes países del mundo, sino también empresarios extranjeros, además hacemos un llamado a todas las autoridades porque también necesitamos arreglar las pistas, tener listo el aeropuerto, de lo contrario daremos una triste imagen al mundo”, puntualizó.