El 2 de enero de 2023, César Arturo Fernández Bazán llegó cabalgando al auditorio del Teatro Municipal para jurar como alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Aquel día utilizó la réplica de una banda presidencial, con un distintivo del escudo trujillano y un huaco de la fertilidad.

El hecho tuvo como consecuencia la denuncia de un experto en protocolo del Estado e Identidad Nacional por el uso indebido de un elemento que no le corresponde.

Ese sería el inicio de una larga lista de cuestionamientos sobre la autoridad edil que van desde exabruptos, frases sexistas, insultos a la Policía Nacional del Perú, decisiones polémicas, entre otros (ver infografía).

En resumen, Fernández podría ser considerado el peor alcalde provincial del Perú.

Estas son las polémicas de Arturo Fernández, alcalde provincial de Trujillo, en su primer año de gestión. (Infografía: Diario Correo)

SEXISTA

Una de las características de Fernández, son sus constantes agresiones verbales hacia la mujer.

Para muestra de ello hay varios botones. En febrero del año pasado, durante una sesión del Consejo Municipal, el burgomaestre se conectó de manera virtual y el regidor Jorge Vásquez le preguntó si estaba durmiendo.

“Ponga un ejemplo que estoy durmiendo al lado de su esposa. Ese ejemplo póngame. Póngame un ejemplo que sea más real”, fue la airada respuesta de la autoridad.

Un mes después, una reportera le consultó cuándo iniciaban la rehabilitación de las pistas.

La despreciable respuesta de Fernández fue: “Pensé que me ibas a preguntar la revisión de tus piernas”.

Pero de esto hay mucho más. Luego de que una joven lo denunciara por agresión, la jueza Mercedes Vásquez ordenó que Fernández pase por terapia psicológica.

La decisión enfureció al alcalde, quien aprovechó una actividad pública para referirse a la magistrada con frases ofensivas.

Es así que en mayo, tras tener al menos 13 denuncias por violencia contra la mujer, el Poder Judicial (PJ) ordenó que pase por una pericia psicológica. Sin embargo, eso no fue suficiente para que la autoridad se detenga.

En octubre, cuestionó a la prefecta regional de La Libertad, Carolina Velasco, por una intervención a una de las obras del alcalde.

“Que le vayan a cerrar el megalodón o el prostíbulo que está en Miraflores, por qué no se mete ahí porque de repente tal vez se queda, de repente se queda ahí porque no la van a sacar”, fue la lamentable expresión.

El alcalde Arturo Fernández ha tenido reiteradas agresiones verbales hacia mujeres.

PODER

La falta de respeto de Fernández no solo es hacia las mujeres, también lo hace contra la Policía Nacional del Perú (PNP).

En mayo de 2021 arremetió contra una oficial de la Policía: “Por la teniente (Nataly) Rojas, que parece que está atrás, no habla y todo lo dirige por el costado. Así no se hace, señorita Rojas. Póngase bien los pantalones, póngase bien ese calzón, póngase bien ese sostén. Debería estar en el Vraem, luchando como se requiere, no metidos en su oficina calentando el asiento”.

El caso pasó por instancias judiciales y culminó en junio del año pasado cuando el PJ lo sentenció a un año de pena suspendida, así como al pago de una reparación civil de 25 mil soles.

Precisamente, este hecho fue el que permitió que el Concejo de la Municipalidad Provincial lo suspendiera.

A pocos días de la sentencia, insultó a otro policía, a quien tildó de “idiota” e “imbécil”.

Además, cuestionó la presencia de 50 policías de la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes): “¿Estos van a combatir la delincucuencia? No, lo que van a hacer es puro show”.

También protagonizó un bochornoso momento cuando llegó 40 minutos tarde a una audiencia que tenía programada en la Prefectura Regional.

Insultó a los empleados de la institución porque no le permitieron ingresar e increpó a un periodista que le hizo preguntas.

En un registro audiovisual, se logra ver a Fernández posando su pie en el cuerpo del hombre de prensa.

En octubre, la PNP detuvo a un persona en plena flagrancia cuando intentó robarle a una pareja más de 10 mil soles. Cuando Fernández llegó, increpó a los policías, les pidió la presencia de un fiscal e impidió que trasladen al presunto delincuente a la comisaría del sector.

Obstaculizó el trabajo bajo el argumento de que ellos “reciben coimas”.

El alcalde Arturo Fernández también se ha referido en reiteradas ocasiones a la labor de la Policía.

ESPECTÁCULOS

El 11 de mayo, mientras el Gobierno Regional de La Libertad trataba de poner en marcha una estrategia para frenar la delincuencia, Arturo Fernández prefirió celebrar su cumpleaños número 47.

El evento que se realizó en un local de Trujillo contó con ruido estridente, bailes y mariachis, de acuerdo con los registros en video.

Sin embargo, el burgomaestre protagonizaría dos polémicas más antes que el 2023 termine.

Luego de que se registrara un asesinato en el centro comercial Mall Plaza, su gestión decidió cerrar el local bajo el argumento de que “no se ofrecían garantías necesarias para operar”.

A esto se le sumó el cierre temporal del centro comercial Real Plaza. Ambos lugares no atenderán por 30 días.

Finalmente, el 28 de diciembre pasado festejó en un concierto por el Día de Independencia de Trujillo, a pesar de no tener las garantías de ley.

A la Plaza de Armas llegaron representantes de la Fiscalía, PNP y la Prefectura de La Libertad. Sin embargo, la polémica autoridad no suspendió la actividad. Incluso, cantó y animó a los asistentes a no obedecer.

“Un aplauso para estas lindas autoridades y que nos demuestren con hechos. Ahí vienen más policías, qué gusto me da. Ahí viene la Prefectura, la Fiscalía y todo el poder del ‘plata como cancha’, pero aquí estamos nosotros”, dijo en el evento.

En un video publicado en X (antes Twitter), se observa como Fernández junto a su gerente de Seguridad Ciudadana suben al escenario tras empujar a la prefecta Carolina Velasco.

El 28 de diciembre pasado festejó en un concierto por el Día de Independencia de Trujillo, a pesar de no tener las garantías de ley. (Foto: Omar Aliaga)

CRÍTICA

El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Vásquez, consideró que la gestión de Arturo Fernández “es la peor de todos los tiempos en Trujillo”.

“No hubo una ejecución presupuesta. Ahora vamos a devolver prácticamente 160 millones de soles, porque no hemos llegado ni al 50% de la ejecución y en proyectos solo estamos en el 30%. Somos el hazmerreír de toda la región y diría que todo el Perú”, afirmó.

En diálogo con Correo, el funcionario calificó de “ineficiente” el trabajo que ha desempeñado hasta la fecha el burgomaestre.

“El señor se sabe vender en redes sociales. Por ejemplo, habla de compactadoras de basura, pero esas pertenecen a la gestión anterior y las vende en sus redes como si fuera su mérito”, dijo.

Consideró que el polémico burgomaestre no debe continuar en el cargo, porque no se ejecutará ningún proyecto.

“Si hasta el 19 de febrero este señor continúa en el cargo, este año 2024 no vamos a ejecutar ningún proyecto más allá de los que están programados, porque el 19 de febrero se vence la programación multianual de inversión”, agregó.

Por ahora, Fernández se encuentra en la comodidad de un hotel en Punta Sal (Tumbes).

En más de una oportunidad se han registrado plantones en contra de la gestión de Arturo Fernández.

SALIDA

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) programó para el martes 9 de enero a las 9:00 a.m., la audiencia donde se evaluará la apelación que presentó Arturo Fernández Bazán, alcalde provincial de Trujillo, para no ser suspendido del cargo.

Fue en setiembre del año pasado que el Concejo de la Municipal Provincial de Trujillo (MPT) acordó suspender a la autoridad edil, luego de conocer que el Poder Judicial (PJ) lo sentenció a un año de pena suspendida por el delito de difamación.

Sin embargo, el burgomaestre apeló ante el organismo electoral con el objetivo de que sus credenciales no sean retiradas.

De acuerdo con el expediente JNE 2023003394, el 29 de diciembre del año pasado se remitió la citación al alcalde Arturo Fernández.

En el escrito le precisaron que la sala para participar de la audiencia estará habilitada desde una hora antes.

Y le informaron que el día de la sesión puede acreditar a un abogado para ejercer su derecho a la defensa.

Por otro lado, también se cursó la citación a los ciudadanos André Gallo Lezama, Fernando Calderón Burgos y a Luis Enrique Kong Montoya, autores de la solicitud de suspensión de la autoridad provincial.

El objetivo es que todas las partes participen de la cita judicial de manera virtual por la plataforma Zoom.

La audiencia será pública.

Si bien no hay un plazo establecido para dar una respuesta al caso, fuentes de la institución refirieron a Correo que lo habitual es que los magistrados pasen a una sesión privada el mismo día para tomar una decisión.

Si su apelación es rechazada, asumirá en su reemplazo el regidor Mario Reyna.