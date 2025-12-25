El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que los días viernes 26 y sábado 27 de diciembre brindará atención al público en más de 50 sedes ubicadas en distintas regiones del país. Durante estas jornadas, la entidad ofrecerá servicios vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), entre ellos emisión, renovación, duplicado y entrega.

Las sedes que estarán operativas durante estas fechas atenderán en horarios diferenciados, de acuerdo con cada oficina. Para consultar el listado completo de locales y los turnos específicos, los ciudadanos deberán ingresar al enlace oficial habilitado por la entidad registral.

Entre los trámites disponibles figura la emisión del DNI electrónico, cuyo costo vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 es de S/30 para adultos y S/16 para menores de edad. En tanto, la renovación del documento tiene un precio de S/41 y el duplicado se tramita por S/33.

Estos pagos pueden realizarse mediante la plataforma virtual del Reniec o a través de Yape, utilizando la opción “Yapear servicios > Reniec”, que permite efectuar el abono de forma directa.

Para iniciar cualquier gestión vinculada al DNI, primero se debe generar un ticket de pago a través del portal: recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. En la plataforma, el usuario deberá elegir el código del trámite que necesita y finalizar el procedimiento ingresando el número de ticket asociado al pago efectuado.

Tras completar este paso, el ciudadano podrá acercarse a la oficina correspondiente para continuar con el trámite solicitado.

Reniec también ha habilitado sus redes sociales oficiales para atender consultas rápidas de los usuarios. De igual manera, está disponible la línea telefónica ALO Reniec, al 315 4000 (anexo 1900), donde se brinda orientación sobre los servicios disponibles y los horarios de atención los días 26 y 27 de diciembre.