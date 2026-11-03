El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que todos sus servicios y sistemas informáticos volvieron a funcionar a nivel nacional este lunes, luego de culminar los trabajos técnicos tras el incendio registrado en sus servidores por una sobrecarga eléctrica.

“Los equipos técnicos terminaron las labores necesarias para recuperar la operatividad de los sistemas y garantizar la continuidad de los servicios de identificación y registro civil que la institución ofrece a la ciudadanía,” señaló el organismo a través de un comunicado.

La interrupción de las conexiones este martes motivó la suspensión temporal de la atención al público para proteger la base de datos de los ciudadanos.

La caída del sistema central de identificación también repercutió en la conexión de diversas entidades bancarias y organismos del Estado.

En el ámbito financiero, el Banco de la Nación reportó restricciones en sus agencias para realizar trámites que necesitaban validación biométrica. Entre las operaciones afectadas estuvieron la apertura de cuentas, la entrega de tarjetas de crédito, la solicitud de préstamos y los depósitos judiciales.

De igual manera, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) presentó interrupciones en los servicios que necesitaban contrastar información con la plataforma del registro de identidad.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Migraciones también registró interrupciones temporales en sus operaciones debido a la falla técnica en la infraestructura del sistema de identificación.

La entidad suspendió temporalmente el registro de nuevos pasaportes, los servicios de su Agencia Digital y el pago de tasas a través de Yape. No obstante, mantuvo operativos el control migratorio y la entrega de pasaportes que habían sido tramitados previamente.

⚠️ #Comunicado | Nuestros servicios ya están restablecidos y operan con normalidad a nivel nacional. https://t.co/n5lvuuoDSW — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) November 2, 2026