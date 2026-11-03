La presidenta Keiko Fujimori anunció este lunes que se realizará la reclasificación de los internos de los penales del país. Asimismo, informó que los reclusos considerados de alta peligrosidad serán trasladados al penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna.

La mandataria realizó este anuncio luego del enfrentamiento ocurrido el domingo en el penal El Milagro, en Trujillo (La Libertad), que dejó tres internos fallecidos y otro recluso gravemente herido.

Fujimori Higuchi señaló que los cabecillas de las organizaciones criminales involucradas en el enfrentamiento serán trasladados al penal de Challapalca. Además, advirtió que esta medida se aplicará si se registran nuevos incidentes de este tipo en otros establecimientos penitenciarios del país.

“Este tipo de sucesos no debería ocurrir, por eso están habiendo consecuencias. A los líderes de estas organizaciones se les está trasladando a Challapalca. Y quiero que quede bien claro: ‘Cualquier reyerta adicional tendrá consecuencias y habrán trasladados a penales alejados”, indicó a la prensa.

La jefa de Estado precisó que solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, el envío de la relación completa de internos, junto con sus respectivas clasificaciones, para determinar quiénes serán trasladados al establecimiento penitenciario. Este penal se encuentra a 4.270 metros sobre el nivel del mar y registra temperaturas nocturnas por debajo del punto de congelación.

“Habrá una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos, serán trasladados a Challapalca”, sostuvo.

Finalmente, Fujimori Higuchi indicó que su gobierno también tiene previsto impulsar programas como ‘Cero Ocio’ e implementar más talleres productivos en los penales, con el objetivo de que los internos desarrollen actividades que contribuyan a la sociedad.