A diferencia de lo que se suele pensar comúnmente acerca de San Isidro, Miraflores y La Molina como las áreas más adineradas de la nación, de acuerdo con el reciente reporte emitido por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex), el distrito que ostenta esta distinción no se localiza en Lima. En cambio, San Marcos, situado en la provincia de Huari en el departamento de Áncash, emerge como el distrito más opulento en toda la nación.

En San Marcos viven aproximadamente 5 mil ciudadanos que están ubicado a más de 2.980 metros sobre el nivel del mar, según los datos recopilado en el último censo. Sin embargo, pese a los grandes ingresos que tiene la comunidad enfrentan problemas de desnutrición infantil. ¿Qué sucedió?

¿Por qué San Marcos es considerado el distrito más rico del Perú?

La riqueza de la zona se debe a las cuantiosas cantidades de dinero que recibió por el canon minero en el 2021, y por dichos ingresos San Marcos se ha catalogado como el distrito más rico de Perú. Cabe señalar que los ingresos provienen de la participación que tienen los gobiernos locales y regionales sobre las rentas e ingresos generados por el Estado a partir de la explotación económica de los recursos mineros en la zona.

No obstante, pese a que San Marcos es el distrito con mayores recursos en el país, las brechas sociales y económicas en la zona no se han reducido. El estudio muestra que la mayoría de las familias no tienen acceso a la red de desagüe y casi un 90% de las pistas no están pavimentadas e incluso un 15% de los niños de la zona sufren desnutrición crónica.

¿Por qué el distrito de San Marcos afronta estos problemas?

Según el estudio de La Sociedad de Comercio Exterior del Perú, los problemas de desigualdad que afronta el distrito se deben a la mala administración de los ingresos que deja la actividad minera, pues como ya se ha mencionado en la zona no existe escases de recursos económicos.

Cabe resaltar que durante el año 2021 no se invirtieron S/466 millones de soles lo que mostraría el inadecuado manejo de los recursos.





TE PUEDE INTERESAR