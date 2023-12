La situación no es para alarmarse, pero sí es una advertencia para no bajar los brazos en la prevención y seguir cuidándonos como antes. Desde la primera semana de noviembre se ha empezado a registrar un ligero incremento de casos Covid-19 en la región La Libertad, confirmó el gerente regional de Salud (Geresa), Aníbal Morillo Arqueros.

El funcionario indicó que en estas últimas semanas se han llegado a reportar picos de hasta 63 pacientes positivos en toda la región y aunque señaló que la cifra no es alarmante, es necesario que la población no se confíe y acuda a los hospitales y otros centros de salud para continuar aplicándose la vacuna de refuerzo bivalente.

El médico explicó que esta vacuna permite una mejor respuesta inmune del organismo frente a una infección, pues protege del virus original y de las variantes Ómicron y EG.5 (Eris), que actualmente predominan.

Todos a vacunarse

Morillo precisó que en La Libertad ya se han aplicado 180 mil vacunas bivalente, pero en la actualidad son pocas las personas que acuden a los centros de salud para que se les coloque la dosis de refuerzo.

“Hay que recordar que las anteriores vacunas ya han cumplido su función, por eso ahora no importa si tienes dos, tres o cuatro vacunas. Si no te has puesto la bivalente, tienes que acudir al centro de salud”, recomendó.

Cifras

Por su parte, Ana María Burga, jefa de Epidemiología de la Geresa, facilitó documentos que precisan que en la semana 44 del año (entre el 30 de octubre y 5 de noviembre) se empezó a registrar un ligero incremento de contagios, pues en ese lapso hubo 41 casos positivos.

La siguiente semana, la 45 del año, se tuvo el pico más alto con 63 casos positivos.

La semana 46 hubo 48 casos Covid-19 y en la 47 se reportaron, también en toda la región, 48 nuevos infectados. Sin embargo, en la semana 48 bajó a 30 y en la 49, a 13.

“Si estas cifras las comparamos con las que se registraban en plena pandemia, cuando se reportaban unos 500 casos diarios, no es para alarmarse, pero sí deben servir parar no bajar los brazos y cuidarnos siempre, pues este virus no se irá, ya es un mal endémico con el que tenemos que convivir”, advirtió.

Trujillo lidera

Correo tuvo acceso al reporte de casos confirmados de Covid-19 post pandemia (va del 26 de abril al 15 de diciembre de 2023).

La tabla la lidera la provincia de Trujillo con 436 casos (78%). Le siguen Pacasmayo con 32 (6%), Chepén 24 (4%); Virú 18 (3%), Sánchez Carrión 16 (3%), Gran Chimú 10 (2%), Otuzco 9 (2%), Santiago de Chuco 4 (1%) y Ascope 2 (0%).

Días atrás, el ministro de Salud, César Vásquez, señaló en declaraciones a RPP que las regiones de Lima, Ica, La Libertad y Piura han reportado en las últimas semanas un ligero incremento de casos de Covid-19. Esto podía seguir en aumento por las constantes aglomeraciones que se forman en los centros comerciales por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, acotó.