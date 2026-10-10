El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el domingo 6 de diciembre de 2026 como fecha para la Segunda Elección Regional en las circunscripciones donde ninguna fórmula obtenga al menos el 30 % de los votos válidos. El organismo también acordó solicitar a la presidenta Keiko Fujimori la convocatoria oficial de estos comicios, conforme a la normativa vigente.

Inicialmente, el JNE había programado la votación para el 29 de noviembre, pero la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cuestionó esa fecha porque reducía en una semana el tiempo previsto para organizar el proceso. El jefe interino de la entidad, Bernardo Pachas, informó que presentó un oficio para solicitar la reconsideración y mantener el 6 de diciembre.

#LoÚltimo | El Pleno del JNE acordó que el domingo 6 de diciembre se realizará la Segunda Elección Regional (SER2026), en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso, obtengan no menos de 30% de los votos válidos. https://t.co/PLkYTdWsV4 — JNE Perú (@JNE_Peru) October 10, 2026

Durante una entrevista en RPP, Pachas advirtió que acortar los plazos podía afectar la preparación de las cédulas y la distribución del material electoral. Sobre los riesgos de acelerar estas tareas, señaló lo siguiente.

“No podemos correr contra los plazos, porque corremos el riesgo que se estropee la máquina, al impresor de las cédulas”, indicó.

Pachas recordó que el traslado del material electoral a nivel nacional puede enfrentar dificultades que requieren tiempo para ser resueltas. Por ello, remarcó la importancia de incluir márgenes de contingencia en la planificación.

“Entonces, cuando dependes de terceros, tienes que tener los plazos bien finos y, sobre todo, los plazos de contingencia ante una eventualidad”, argumentó.