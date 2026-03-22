El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que este domingo 22 y lunes 23 de marzo continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte del país.
Se prevén valores máximos entre 31 °C y 37 °C, lo que representa un aumento moderado en la intensidad del calor, principalmente durante el mediodía.
Además, se espera escasa nubosidad, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), aumentando el riesgo para la salud si no se toman precauciones.
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Regiones y provincias en alerta por altas temperaturas
El incremento térmico afectará principalmente a los siguientes departamentos:
La Libertad
Provincias afectadas:
- Trujillo
- Ascope
- Chepén
- Pacasmayo
- Virú
Lambayeque
Provincias afectadas:
- Chiclayo
- Ferreñafe
- Lambayeque
Piura
Provincias afectadas:
- Ayabaca
- Piura
- Morropón
- Paita
- Sullana
- Talara
- Sechura
Tumbes
Provincias afectadas:
- Contralmirante Villar
- Zarumilla
- Tumbes
También se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.
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Indeci recomienda medidas para prevenir golpes de calor
Ante el incremento de la temperatura, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar daños a la salud.
Recomendaciones principales:
- Aplicarse bloqueador solar
- Usar sombreros de ala ancha
- Utilizar gafas con filtro UV
- Beber abundante agua
- Evitar la exposición directa al sol
- Mantener ventilados los ambientes
- Usar ropa de colores claros
Estas acciones ayudan a reducir el riesgo de golpes de calor, deshidratación y afecciones por radiación solar.