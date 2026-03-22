El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que este domingo 22 y lunes 23 de marzo continuará el incremento de la temperatura diurna en la costa norte del país.

Se prevén valores máximos entre 31 °C y 37 °C, lo que representa un aumento moderado en la intensidad del calor, principalmente durante el mediodía.

Además, se espera escasa nubosidad, lo que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta (UV), aumentando el riesgo para la salud si no se toman precauciones.

Regiones y provincias en alerta por altas temperaturas

El incremento térmico afectará principalmente a los siguientes departamentos:

La Libertad

Provincias afectadas:

Trujillo

Ascope

Chepén

Pacasmayo

Virú

Lambayeque

Provincias afectadas:

Chiclayo

Ferreñafe

Lambayeque

Piura

Provincias afectadas:

Ayabaca

Piura

Morropón

Paita

Sullana

Talara

Sechura

Tumbes

Provincias afectadas:

Contralmirante Villar

Zarumilla

Tumbes

También se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde.

Indeci recomienda medidas para prevenir golpes de calor

Ante el incremento de la temperatura, el Instituto Nacional de Defensa Civil exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar daños a la salud.

Recomendaciones principales:

Aplicarse bloqueador solar

Usar sombreros de ala ancha

Utilizar gafas con filtro UV

Beber abundante agua

Evitar la exposición directa al sol

Mantener ventilados los ambientes

Usar ropa de colores claros

Estas acciones ayudan a reducir el riesgo de golpes de calor, deshidratación y afecciones por radiación solar.