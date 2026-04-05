El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió incremento de la temperatura diurna en la costa peruana entre el 7 y 8 de abril, de ligera a moderada intensidad.

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De acuerdo al aviso N.° 131, se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). También se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde.

Según la entidad, el martes se esperan temperaturas máximas entre 30°C y 36°C en la costa norte, 28°C y 33 °C en el centro y valores entre 29°C y 34°C en la costa sur.

Mientras que para el miércoles se prevén valores entre 28°C y 32 °C en el centro y entre 29°C y 33°C en el sur.

Ante ello, las autoridades recomendaron tomar las precauciones necesarias para evitar enfermedades como el cáncer de piel. “Sea prudente si lleva a cabo actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo”, refiere.