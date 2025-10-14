Fuertes lluvias se registraron durante el último fin de semana en la región Cajamarca, alcanzando acumulados de 75 milímetros en Chota, 56 mm en Cutervo y 48.8 mm en Jaén, según informó la oficina regional del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En algunas localidades también se reportó caída de granizo, mientras que las precipitaciones más intensas se concentraron en la zona central de la región, precisó Caroline Quispe Palma, analista meteorológica del Senamhi Cajamarca.

“Estamos en la estación de primavera y la lluvia es característica en esta temporada”, explicó la especialista, descartando que estas precipitaciones respondan a alguna anomalía climática.

De acuerdo con Quispe, las condiciones atmosféricas actuales —como el ingreso de humedad hacia la sierra norte— podrían provocar lluvias de igual o mayor intensidad en los próximos días.

La analista también indicó que el pasado domingo 12 de octubre, en la ciudad de Cajamarca se registró una acumulación de 3.4 milímetros de lluvia, dentro de los valores esperados para esta época del año.

Pronóstico para los próximos días

Según el pronóstico meteorológico del Senamhi, para este martes 14 de octubre se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana con ligero aumento de la temperatura diurna en la vertiente occidental, que variará a cielo cubierto con lluvias ligeras y moderadas hacia el final del día, especialmente en la vertiente oriental.

Para el miércoles 15 de octubre, el panorama será similar, con nubes dispersas a cielo nublado y lluvias de ligera a moderada intensidad en las provincias de San Miguel, San Pablo y Hualgayoc.

Radiación y riesgo de incendios

El Senamhi advirtió que, durante este periodo, se prevé radiación ultravioleta muy alta hacia el mediodía, así como condiciones propicias para la propagación de incendios forestales.

Las lluvias podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento y caída de granizo, sobre todo en las zonas situadas por encima de los 2,600 metros sobre el nivel del mar.