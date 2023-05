Cuidado. Para este 31 de mayo a las 10:00 de la mañana está programado el Simulacro Nacional Multipeligro por Sismo y Tsunami, en Trujillo.

Ante ello, el gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT),Ricardo Lazo Suji, reconoció que la institución que dirige está preparada para responder de forma inmediata y eficientemente, pero no para atender todos los daños y emergencias que podrían ocurrir en nuestra ciudad.

Dijo que le preocupa sobremanera las personas que viven en edificios de más de 15 pisos, los que habitan en multifamiliares y los que tienen casas cerca a la zona costera, pues son los más propensos a verse afectados por un siniestro de gran magnitud.

Participen

De ahí la importancia de participar activamente en el simulacro nacional de este 31 de mayo. Lazo indicó que esta simulación permitirá medir la reacción de las instituciones en primera respuesta y ver si la población es consciente de lo fundamental que resulta permanecer preparados ante un siniestro, tales como un terremoto, un incendio o un tsunami.

“Nosotros estamos preparados para actuar de forma profesional y muy eficientemente, pero no tenemos toda la logística necesaria. Me preocupan los conjuntos habitacionales donde hay 300 familias (departamentos) en edificios de 14 y 15 pisos. Ellos tienen que estar preparados para saber actuar, saber por dónde evacuar, dónde ubicarse si no puedes usar los ascensores y qué hacer después del sismo”, comentó.

Otro punto que tiene intranquilos a los técnicos de Defensa Civil son la mayoría de viviendas que son autoconstruidas, principalmente en sectores donde vive población de bajos recursos económicos, pues sus casas en más de un 90% son edificadas por albañiles empíricos.

“Ahora hay otro tema con los que viven en la zona costera como los distritos de Salaverry, Víctor Larco, Huanchaco, pues de ocurrir un sismo de gran intensidad es muy probable que siga un tsunami y ellos deben saber que solo tienen pocos minutos para evacuar a zonas altas”, explicó.

Entonces, es vital que se cuente con un plan familiar para reaccionar durante y después de un siniestro. Hay que tener una mochila de emergencia lista; identificar zonas seguras internas y externas. Hay que desplazarse de forma ordenada hasta el punto estratégico y mantener la calma. La prueba es este 31 de mayo.