Un sismo de magnitud 6.0 remeció la noche del sábado 27 de diciembre la ciudad de Chimbote, en la región Áncash, y dejó cinco personas heridas, además de daños en viviendas, infraestructura de salud y vías de transporte, principalmente en Áncash y La Libertad, según informó América Noticias.

El movimiento telúrico se registró a las 21:51 horas, con epicentro ubicado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote y una profundidad de 52 kilómetros, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El sismo fue percibido con intensidad leve a moderada en Lima y regiones como Piura, Cajamarca, Lambayeque, Huánuco, Junín, Pasco, Ica, Amazonas, San Martín y Ucayali.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0829

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 21:51:48

Magnitud: 6.0

Profundidad: 52km

Latitud: -9.09

Longitud: -79.19

Intensidad: V Chimbote

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 28, 2025

Cinco heridos y viviendas colapsadas en La Libertad

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad reportó que cinco personas resultaron heridas a consecuencia del sismo. En el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo, una persona fue rescatada luego de quedar atrapada tras el colapso del techo de una vivienda en la calle Bernardo O’Higgins, con apoyo de la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

En el sector Nuevo Chao, distrito de Chao (provincia de Virú), dos personas resultaron lesionadas tras el desplome parcial de una vivienda. Asimismo, en el distrito y provincia de Virú, otras dos personas sufrieron lesiones producto de caídas durante el movimiento sísmico, una de ellas en la avenida California.

En esta jurisdicción también se reportó el colapso de una vivienda y la caída de un tanque de agua, lo que ocasionó afectaciones al alumbrado público.

Afectaciones en Áncash y hospital La Caleta

En la región Áncash, el COER Áncash informó que el sismo ocasionó daños leves en los distritos de Chimbote y Cáceres del Perú, en la provincia del Santa. Las autoridades continúan con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) en las zonas afectadas.

En Chimbote, el hospital La Caleta registró daños en ambientes internos y quedó temporalmente sin fluido eléctrico, lo que obligó a continuar la atención médica en condiciones limitadas. No se reportaron heridos en el establecimiento, aunque se evalúa el estado estructural de algunas áreas.

#EnVivo



Sismo de magnitud 6.0 en Chimbote: reportan al menos 10 heridos y daños en viviendas



— América Noticias (@noticiAmerica) December 28, 2025

Deslizamientos y monitoreo permanente

El sismo también provocó deslizamientos de piedras en la ruta Vinzos–Chuquicara y en el túnel de Coishco, lo que generó bloqueos temporales del tránsito. En el centro poblado de Rami, distrito de Santa, una vivienda colapsó por completo, sin víctimas reportadas hasta el cierre de esta edición.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que la intensidad fue moderada en varias regiones, mientras que la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) descartó riesgo de tsunami en el litoral peruano.